वनडे क्रिकेट: इन महिला खिलाड़ियों ने 2,000+ रन बनाने के साथ-साथ लिए हैं 150+ विकेट

#1 एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज एलिस पेरी ने अपने अब तक के वनडे करियर में लगभग 50 की औसत के साथ 4,400 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 112* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 शतक और 36 अर्धशतक शामिल हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 165 से अधिक सफलताएं अपने नाम की हैं। वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से इस प्रारूप में दूसरी सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं।

#2 स्टेफनी टेलर वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर भी इस सूची में मौजूद हैं। दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने वनडे करियर में 170 मैच खेले, जिसमें 42.25 की औसत के साथ 5,873 रन बनाए। उन्होंने 171 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 7 शतक और 41 अर्धशतक लगाए। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 22.22 की औसत के साथ 155 विकेट चटकाए। इस दाएं हाथ की ऑफ स्पिनर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 17 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा था।