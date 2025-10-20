वनडे क्रिकेट: इन महिला खिलाड़ियों ने 2,000+ रन बनाने के साथ-साथ लिए हैं 150+ विकेट

वनडे क्रिकेट: इन महिला खिलाड़ियों ने 2,000+ रन बनाने के साथ-साथ लिए हैं 150+ विकेट
क्या है खबर?
महिलाओं के वनडे क्रिकेट में अब तक चुनिंदा खिलाड़ियों ने 2,000+ रन बनाने के साथ-साथ 150+ विकेट लिए हैं। यह उपलब्धि किसी भी खिलाड़ी के स्तर को दर्शाती है, कि वह गेंदबाजी में काबिल होने के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी सक्षम है। भारत की दीप्ति शर्मा भी इस मुकाम को हासिल करने वाली ऑलराउंडर बनी है। उन्होंने इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच के दौरान इस सूची में जगह बनाई थी। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
#1
एलिस पेरी
ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज एलिस पेरी ने अपने अब तक के वनडे करियर में लगभग 50 की औसत के साथ 4,400 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 112* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 शतक और 36 अर्धशतक शामिल हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 165 से अधिक सफलताएं अपने नाम की हैं। वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से इस प्रारूप में दूसरी सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं।
#2
स्टेफनी टेलर
वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर भी इस सूची में मौजूद हैं। दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने वनडे करियर में 170 मैच खेले, जिसमें 42.25 की औसत के साथ 5,873 रन बनाए। उन्होंने 171 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 7 शतक और 41 अर्धशतक लगाए। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 22.22 की औसत के साथ 155 विकेट चटकाए। इस दाएं हाथ की ऑफ स्पिनर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 17 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा था।
#3
मारिजन कप्प
दक्षिण अफ्रीका की दिग्गज ऑलराउंडर मारिजन कप्प ने अपने अब तक के वनडे करियर में बल्लेबाजी में 3,300 से अधिक रन बनाए हैं। उन्होंने 121* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 4 शतक और 16 अर्धशतक लगाए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 170 से अधिक विकेट चटकाए हैं। वह 1 पारी में 5 विकेट हॉल भी ले चुकी हैं। बता दें कि कप्प दक्षिण अफ्रीका की ओर से वनडे में दूसरे सर्वाधिक विकेट वाली गेंदबाज हैं।
#4
दीप्ति शर्मा
दीप्ति वनडे में 150 विकेट लेने वाली झूलन गोस्वामी के बाद भारत की सिर्फ दूसरी महिला गेंदबाज बनी। वनडे विश्व कप 2025 में इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट उनका 150वां शिकार बनी। दीप्ति बल्लेबाजी में 2,650 से अधिक रन बना चुकी हैं। इस बीच वह 1 शतक और 16 अर्धशतक भी लगा चुकी हैं। गेंदबाजी में वह 3 बार 5 विकेट हॉल ले चुकी हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/20 है।