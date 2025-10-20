वनडे विश्व कप 2025: क्या सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम? जानिए सभी समीकरण 

अंक तालिका फिलहाल चौथे स्थान पर मौजूद है भारत सभी टीमों ने 7 में से अपने 5-5 मैच खेल लिए हैं। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम ने अब तक 2 मैच जीते हैं और 3 में हार झेली है। मेजबान टीम 4 अंको के साथ फिलहाल चौथे पायदान पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम 9 अंको (जीत-4 और बेनतीजा-1) के साथ शीर्ष पर मौजूद है। दूसरे पायदान पर मौजूद इंग्लैंड के भी 9 ही अंक हैं। दक्षिण अफ्रीका 8 अंको के साथ तीसरे पायदान पर है।

जानकारी अब तक ये 3 टीमें कर चुकी हैं सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई वनडे विश्व कप 2025 में अब तक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। अब बचे हुए 1 स्थान के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच प्रतिस्पर्धा होने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड के भी 4 ही अंक हैं।

भारत अपने बचे हुए दोनों मैचों को जीतकर सीधे सेमीफाइनल में जाएगा भारत यदि भारत गुरुवार को न्यूजीलैंड को और रविवार को बांग्लादेश को हरा देता है तो उसके 8 अंक हो जाएंगे और वह सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा। ऐसे में भारत के पास अब भी अन्य टीमों के परिणाम पर निर्भर हुए बिना सीधे सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका होगा। यदि भारतीय टीम न्यूजीलैंड और बांग्लादेश दोनों से हार जाती है तो उसके 4 अंक रह जाएंगे और वह सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी।

स्थिति इस स्थिति में नेट-रन-रेट के आधार पर होगा फैसला अगर भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराने के बाद अपने आखिरी मैच में बांग्लादेश से हार जाती है तो उसके 6 अंक हो जाएंगे। वहीं, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम भारत से हारने के बाद अपने आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड को हराने में सफल होती है तो कीवी टीम के भी 6 ही अंक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में नेट-रन-रेट के आधार पर सेमीफाइनल का निर्णय किया जाएगा।