दीप्ति शर्मा वनडे में 150 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज बनी, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
वनडे विश्व कप 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच के दौरान अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपने 150 विकेट पूरे किए। वह इस आंकड़े को छूने वाली भारत की सिर्फ दूसरी महिला गेंदबाज बनी। इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट (22) उनका 150वां शिकार बनी। आइए उनके वनडे आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
झूलन गोस्वामी के बाद 150 वनडे विकेट वाली दूसरी भारतीय गेंदबाज
दीप्ति अब वनडे प्रारूप में 150 विकेट लेने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय महिला गेंदबान बनी। उनसे पहले झूलन गोस्वामी ऐसा कर चुकी थी। बता दें कि गोस्वामी ने 204 वनडे मैचों में 22.04 की औसत के साथ 255 विकेट लिए थे। गोस्वामी विश्व क्रिकेट में सर्वाधिक वनडे विकेट वाली महिला खिलाड़ी हैं। उनके अलावा किसी अन्य महिला गेंदबाज ने 200 विकेट भी नहीं लिए हैं। दीप्ति 150 वनडे विकेट वाली विश्व की 10वीं गेंदबाज बनी।
Milestone unlocked 🔓— BCCI Women (@BCCIWomen) October 19, 2025
Deepti Sharma gives #TeamIndia the big breakthrough 💪
She also becomes just the 2⃣nd Indian player to complete 1⃣5⃣0⃣ wickets in women's ODIs 👏
Updates ▶ https://t.co/jaq4eHbeV4#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvENG | @Deepti_Sharma06 pic.twitter.com/ub1i069TIM
सूची
इस विशेष सूची में शामिल हुई दीप्ति
दीप्ति बल्लेबाजी में 2,600 से अधिक रन बना चुकी हैं। वह अब वनडे प्रारूप में 2,000+ रन के साथ-साथ 150+ विकेट वाली सिर्फ चौथी खिलाड़ी बनी हैं। उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी, वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर, और दक्षिण अफ्रीका की मारिजन कप्प ही ऐसा कर पाई हैं। पेरी ने 4,414 रन और 166 विकेट, टेलर ने 5,873 रन और 155 विकेट, और कप्प ने 3,397 रन और 172 विकेट लिए हैं।
आंकड़े
शानदार चल रहा है दीप्ति का वनडे करियर
दीप्ति ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। उन्होंने 117 मैचों की 116 पारियों में लगभग 28 की औसत के साथ कुल 150 से अधिक विकेट लिए हैं। वह 3 बार 5 विकेट हॉल ले चुकी हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/20 है। बल्लेबाजी में उन्होंने लगभग 37 की औसत के साथ 2,600 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच वह 1 शतक और 16 अर्धशतक भी लगा चुकी हैं।