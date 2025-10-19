दीप्ति शर्मा वनडे में 150 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज बनी, ये बनाए रिकॉर्ड्स 

आंकड़े झूलन गोस्वामी के बाद 150 वनडे विकेट वाली दूसरी भारतीय गेंदबाज दीप्ति अब वनडे प्रारूप में 150 विकेट लेने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय महिला गेंदबान बनी। उनसे पहले झूलन गोस्वामी ऐसा कर चुकी थी। बता दें कि गोस्वामी ने 204 वनडे मैचों में 22.04 की औसत के साथ 255 विकेट लिए थे। गोस्वामी विश्व क्रिकेट में सर्वाधिक वनडे विकेट वाली महिला खिलाड़ी हैं। उनके अलावा किसी अन्य महिला गेंदबाज ने 200 विकेट भी नहीं लिए हैं। दीप्ति 150 वनडे विकेट वाली विश्व की 10वीं गेंदबाज बनी।

सूची इस विशेष सूची में शामिल हुई दीप्ति दीप्ति बल्लेबाजी में 2,600 से अधिक रन बना चुकी हैं। वह अब वनडे प्रारूप में 2,000+ रन के साथ-साथ 150+ विकेट वाली सिर्फ चौथी खिलाड़ी बनी हैं। उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी, वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर, और दक्षिण अफ्रीका की मारिजन कप्प ही ऐसा कर पाई हैं। पेरी ने 4,414 रन और 166 विकेट, टेलर ने 5,873 रन और 155 विकेट, और कप्प ने 3,397 रन और 172 विकेट लिए हैं।