वनडे क्रिकेट: सबसे कम मैचों में 200 विकेट हासिल करने वाले स्पिनर 

वनडे क्रिकेट में गेंदबाजों के लिए 200 विकेट लेना उपलब्धि माना जाता है। हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के राशिद खान ने ये मुकाम हासिल किया। उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच के दौरान अपने वनडे करियर के 200 विकेट पूरे किए। इसके साथ ही वह उन चुनिंदा स्पिनरों में शुमार हो गए, जिन्होंने सबसे कम मैचों में ये आंकड़ा छूआ। आइए सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले स्पिनरों के बारे में जानते हैं।

#1 सकलेन मुश्ताक (104 मैच) पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सकलेन मुश्ताक इस सूची में शीर्ष पर हैं। उन्होंने 104 मैचों में अपने 200 विकेट पूरे किए थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1999 में नॉटिंघम वनडे में ये मुकाम हासिल किया था। इस पूर्व ऑफ स्पिनर ने पाकिस्तान से 169 वनडे मैच खेले थे, जिसमें 21.78 की औसत और 4.29 की इकॉनमी रेट के साथ 288 विकेट लिए थे। उन्होंने 6 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए थे।

#2 राशिद खान (115 मैच) राशिद ने सिर्फ 115 मैचों में 200 वनडे विकेट लेने का मुकाम हासिल किया। बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज उनके वनडे करियर के 200वां शिकार साबित हुए। बता दें कि वह अफगान टीम से इस आंकड़े को छूने वाले पहले गेंदबाज बने। राशिद विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं। वह 50 ओवर प्रारूप में अब तक 5 बार फाइव विकेट हॉल भी ले चुके हैं।

#3 शेन वार्न (125 मैच) ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज शेन वॉर्न ने 125 वनडे मैचों में अपने 200 विकेट पूरे किए थे। उन्होंने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ये मुकाम हासिल किया था। वॉर्न ने अपने वनडे करियर में 194 मैच खेले थे, जिसमें 25.73 की औसत और 4.25 की इकॉनमी रेट के साथ 293 विकेट लिए थे। उन्होंने 1 पारी में 5 विकेट हॉल भी अपने नाम किया था।