राशिद खान 200 वनडे विकेट लेने वाले पहले अफगानी गेंदबाज बने, हासिल की ये उपलब्धि 

अफगानिस्तान से 200 वनडे विकेट वाले गेंदबाज बने राशिद खान (तस्वीर: एक्स/@ACBofficials)

लेखन अंकित पसबोला
Oct 08, 2025
10:14 pm
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज लेग स्पिनर राशिद खान ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे के दौरान अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने अपने वनडे करियर के 200 विकेट पूरे किए। बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज उनके वनडे करियर के 200वां शिकार साबित हुए। बता दें कि वह अफगान टीम से इस आंकड़े को छूने वाले पहले गेंदबाज बने। आइए उनके आंकड़ों के बारे में जानते हैं।

इस तरह से रहा राशिद का प्रदर्शन 

UAE में राशिद ने विपक्षी टीम के कप्तान मिराज (60) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने अपने अगले ओवर में जाकिर अली (10) को पवेलियन की राह दिखाई। इस लेग स्पिनर ने नुरुल हसन (7) को भी अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। उन्होंने अपने 10 ओवर में 38 रन देते हुए ये 3 सफलताएं हासिल की। उन्होंने कोई भी मेडन ओवर नहीं किया।

दूसरे सबसे तेज 200 विकेट पूरे करने वाले स्पिनर बने राशिद 

राशिद ने सिर्फ़ 115 मैचों में 200 वनडे विकेट लेने का मुकाम हासिल किया। वह दूसरे सबसे कम मैचों में इस आंकड़े को छूने वाले स्पिनर बने। स्पिनरों में उनसे तेज केवल पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक ने 200 विकेट (104 मैचों में) पूरे किए थे। राशिद ने ऑस्ट्रेलिया के शेन वार्न (125 मैच), इंग्लैंड के आदिल राशिद (137 मैच) और भारत के अनिल कुंबले (147 मैच) से कम मैचों में 200 वनडे विकेट पूरे किए हैं।

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पोस्ट

शानदार चल रहा है राशिद का वनडे करियर 

राशिद विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं। उन्होंने अपने अब तक के वनडे करियर में लगभग 20 की औसत के साथ 200 से अधिक विकेट लिए हैं। वह 50 ओवर प्रारूप में 5 बार फाइव विकेट हॉल ले चुके हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की ओर से उनके बाद दूसरे सर्वाधिक विकेट मोहम्मद नबी (176) ने लिए हैं। अन्य किसी अफगानी गेंदबाज ने 150 विकेट भी नहीं लिए हैं।

400+ अंतरराष्ट्रीय विकेट ले चुके हैं राशिद 

राशिद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अफगानी गेंदबाज हैं। उन्होंने सभी प्रारूपों में मिलाकर के अब तक 400 से अधिक विकेट लिए हैं। अन्य किसी अफगानी गेंदबाज ने 300 विकेटों का आंकड़ा नहीं छूआ है।