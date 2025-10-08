राशिद खान 200 वनडे विकेट लेने वाले पहले अफगानी गेंदबाज बने, हासिल की ये उपलब्धि 

प्रदर्शन इस तरह से रहा राशिद का प्रदर्शन UAE में राशिद ने विपक्षी टीम के कप्तान मिराज (60) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने अपने अगले ओवर में जाकिर अली (10) को पवेलियन की राह दिखाई। इस लेग स्पिनर ने नुरुल हसन (7) को भी अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। उन्होंने अपने 10 ओवर में 38 रन देते हुए ये 3 सफलताएं हासिल की। उन्होंने कोई भी मेडन ओवर नहीं किया।

आंकड़े दूसरे सबसे तेज 200 विकेट पूरे करने वाले स्पिनर बने राशिद राशिद ने सिर्फ़ 115 मैचों में 200 वनडे विकेट लेने का मुकाम हासिल किया। वह दूसरे सबसे कम मैचों में इस आंकड़े को छूने वाले स्पिनर बने। स्पिनरों में उनसे तेज केवल पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक ने 200 विकेट (104 मैचों में) पूरे किए थे। राशिद ने ऑस्ट्रेलिया के शेन वार्न (125 मैच), इंग्लैंड के आदिल राशिद (137 मैच) और भारत के अनिल कुंबले (147 मैच) से कम मैचों में 200 वनडे विकेट पूरे किए हैं।

ट्विटर पोस्ट अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पोस्ट 𝐀 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐃𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐮𝐧𝐝𝐫𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐑𝐚𝐬𝐡𝐢𝐝 𝐊𝐡𝐚𝐧! 💯💯@rashidkhan_19 completes 200 wickets in ODIs and becomes the first Afghan to reach the milestone. He completed the feat in his 115th game and became the 6th quickest bowler in terms… pic.twitter.com/B3uILl3lRB — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 8, 2025

करियर शानदार चल रहा है राशिद का वनडे करियर राशिद विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं। उन्होंने अपने अब तक के वनडे करियर में लगभग 20 की औसत के साथ 200 से अधिक विकेट लिए हैं। वह 50 ओवर प्रारूप में 5 बार फाइव विकेट हॉल ले चुके हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की ओर से उनके बाद दूसरे सर्वाधिक विकेट मोहम्मद नबी (176) ने लिए हैं। अन्य किसी अफगानी गेंदबाज ने 150 विकेट भी नहीं लिए हैं।