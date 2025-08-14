वनडे क्रिकेट: भारत में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाज और उनके शानदार आंकड़े

वनडे क्रिकेट में शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज के करियर का अहम मील का पत्थर होता है और अगर यह शतक भारत की धरती पर आए तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भारतीय पिचों पर कई दिग्गज बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीता है। स्पिन होती हुई पिचों पर रन बनाना कभी भी आसान नहीं रहा है। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने भारतीय धरती पर सबसे ज्यादा शतक जड़े हैं।

#1 विराट कोहली (24 शतक) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने भारतीय सरजमीं पर पहला वनडे मुकाबला साल 2009 में खेला था। उन्होंने 124 मैचों की 121 पारियों में 24 शतक जड़े हैं। उनके बल्ले से 60.23 की औसत से 6,325 रन निकले हैं। कोहली का भारत में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 166* रन रहा है। उनके बल्ले से 34 अर्धशतक भी निकले हैं। कोहली ने यहां 96.63 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।

#2 सचिन तेंदुलकर (20 शतक) दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने भारतीय सरजमीं पर अपना पहला वनडे मुकाबला 1990 में खेला था। आखिरी बार वह 2011 में यहां खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 164 मुकाबलों की 160 पारियों में 20 शतक लगाए थे। उनके बल्ले से 48.11 की औसत से 6,976 रन निकले थे। उनका यहां सर्वश्रेष्ठ स्कोर 200* रन रहा था।

#3 रोहित शर्मा (14 शतक) वनडे क्रिके में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2007 में भारत में अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था। अब तक उन्होंने 94 मैच खेले हैं और इसकी 93 पारियों में 14 शतक लगाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 57.25 की औसत से 4,867 रन निकले हैं। रोहित ने 103.70 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन रहा है।