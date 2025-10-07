वनडे क्रिकेट: एक कैलेंडर वर्ष में इन महिला बल्लेबाजों ने लगाए हैं सर्वाधिक शतक

#1 ताजमिन ब्रिट्स (5 शतक, 2025) जीत के लिए मिले 232 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ब्रिट्स ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। दाएं हाथ की इस सलामी बल्लेबाज ने 89 गेंदों में 15 चौकों और 1 छक्के की मदद से 101 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट से मैच जीता। उन्होंने इस साल भारत के खिलाफ 109 रन, और वेस्टइंडीज के खिलाफ 101 रन बनाए थे। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 2 पारियों में 101* और 171* रन बनाए थे।

#2 स्मृति मंधाना (4 शतक, 2025) भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के लिए यह साल अच्छा बीता है। उन्होंने 2025 में अब तक 4 शतक लगा लिए हैं। उन्होंने जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ 135 रन बनाए थे। मई 2025 में उन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध 116 रन की पारी खेली थी। वहीं, पिछले महीने सितंबर में मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 वनडे मैचों में 117 और 125 रन की पारियां खेलीं थी।

#3 स्मृति मंधाना (4 शतक, 2024) मंधाना पिछले साल भी वनडे में 4 शतक लगाने में कामयाब हुई थी। उन्होंने जून 2024 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध लगातार 2 पारियों में 117 और 136 रन बनाए थे। उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भी 1-1 शतक जड़े थे। 2024 में मंधाना ने 13 वनडे मैच की इतनी ही पारियों में 57.46 की औसत के साथ 747 रन अपने नाम किए थे, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल थे।