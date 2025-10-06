ताजमिन ब्रिट्स ने रचा इतिहास, एक कलैंडर वर्ष में 5 शतक जड़ने वाली पहली महिला बनी 

पारी ऐसी रही ताजमिन ब्रिट्स की पारी जीत के लिए मिले 232 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ब्रिट्स ने आक्रामक शुरुआत की और विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। दाएं हाथ की इस सलामी बल्लेबाज ने सिर्फ 44 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद भी उन्होंने तेजी से रन बटोरना जारी रखा और 87 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 89 गेंदों में 15 चौकों और 1 छक्के की मदद से 101 रन बनाकर आउट हुई।

करियर ब्रिट्स ने अपने 1,500 वनडे रन पूरे किए अपनी इस शतकीय पारी के दौरान ब्रिट्स ने अपने वनडे करियर के 1,500 रन भी पूरे किए। उन्होंने अब तक 41 मैच खेले हैं और इसकी 41 ही पारियों में उन्होंने ये आंकड़ा पार किया है। अपने वनडे करियर में उन्होंने अब तक 171* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 7 शतकों के अलावा 2 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने 2021 में अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी।