ताजमिन ब्रिट्स ने रचा इतिहास, एक कलैंडर वर्ष में 5 शतक जड़ने वाली पहली महिला बनी 

ताजमिन ब्रिट्स ने रचा इतिहास, एक कलैंडर वर्ष में 5 शतक जड़ने वाली पहली महिला बनी
क्या है खबर?
वनडे विश्व कप 2025 के 7वें मैच में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की ताजमिन ब्रिट्स ने न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ आक्रामक शतकीय पारी (101) खेली। इंदौर के होल्कर स्टेडियम में यह उनके वनडे करियर का कुल 7वां शतक साबित हुआ। दिलचस्प रूप से न्यूजीलैंड के खिलाफ यह उनके बल्ले से निकलने वाली पहली शतकीय पारी रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते। हैं
पारी
ऐसी रही ताजमिन ब्रिट्स की पारी
जीत के लिए मिले 232 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ब्रिट्स ने आक्रामक शुरुआत की और विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। दाएं हाथ की इस सलामी बल्लेबाज ने सिर्फ 44 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद भी उन्होंने तेजी से रन बटोरना जारी रखा और 87 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 89 गेंदों में 15 चौकों और 1 छक्के की मदद से 101 रन बनाकर आउट हुई।
करियर
ब्रिट्स ने अपने 1,500 वनडे रन पूरे किए
अपनी इस शतकीय पारी के दौरान ब्रिट्स ने अपने वनडे करियर के 1,500 रन भी पूरे किए। उन्होंने अब तक 41 मैच खेले हैं और इसकी 41 ही पारियों में उन्होंने ये आंकड़ा पार किया है। अपने वनडे करियर में उन्होंने अब तक 171* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 7 शतकों के अलावा 2 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने 2021 में अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी।
इतिहास
एक कैलेंडर वर्ष में 5 शतक लगाने वाली पहली महिला बनी ब्रिट्स
ब्रिट्स ने इस शतक के साथ ही इतिहास रच दिया। यह 2025 में उनका वनडे में कुल 5वां शतक साबित हुआ। इसके साथ ही वह एक कैलेंडर वर्ष में 5 शतक लगाने वाली विश्व की पहली महिला बल्लेबाज बनी। बता दें कि भारत की दिग्गज बल्लेबाज स्मृति मंधाना भी इस साल अब तक 4 शतक लगा चुकी हैं। उनके पास भी ब्रिट्स के कदमों पर चलने का मौका होगा।