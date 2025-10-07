ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: वनडे सीरीज के लिए टीमें, शेड्यूल और अन्य अहम आंकड़े

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर से होने वाला है। इस सीरीज के लिए दोनों देशों ने अपनी-अपनी टीमों की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम इस बार नए वनडे कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी। इसी तरह कंगारू टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथों में होगी। आइए इस सीरीज के लिए दोनों टीमें, शेड्यूल और अन्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

चुनौती गिल के सामने बतौर कप्तान पहली सीरीज में होगी चुनौती भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर पुरुष चयन समिति ने 4 अक्टूबर को वनडे सीरीज के लिए टीम की घोषणा करते हुए गिल को कप्तान नियुक्त किया है। वह पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की जगह लेंगे। टीम में रोहित और विराट कोहली भी होंगे, लेकिन बतौर कप्तान अपनी पहली वनडे सीरीज में गिल के सामने बेहतर प्रदर्शन और सीरीज जीत की चुनौती होगी। टीम को ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की भी कमी खल सकती है।

वापसी रोहित और कोहली करेंगे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी इस वनडे सीरीज में रोहित और कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के कारण दोनों ही खिलाड़ियों ने कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। ऐसे में उनके प्रदर्शन पर सभी की नजरें टिकी होंगी। इसी तरह दोनों खिलाड़ी भी लंबे समय बाद बेहतर प्रदर्शन कर अपनी उपयोगिता साबित करने का प्रयास करेंगे। कप्तानी से हटाए जाने के बाद रोहित 4 साल बाद बतौर खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे।

परेशानी मैक्सवेल की अनुपस्थिति बढ़ा सकती है ऑस्ट्रेलिया टीम की परेशानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने इस सीरीज के लिए मंगलवार (7 अक्टूबर) को अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। चोटिल पैट कमिंस की अनुपस्थिति में मार्श को टीम की कमान सौंपी गई है, लेकिन कलई की चोट के कारण ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को नहीं चुना गया है। इससे टीम को उनकी कमी खल सकती है। इसी तरह मार्नस लाबुशेन को खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर किया गया है और उनकी जगह मैट रेनशॉ को जगह मिली है।

हेड-टू-हेड वनडे में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी वनडे प्रारूप में दोनों के बीच कुल 152 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 84 में ऑस्ट्रेलिया और 58 में भारत को जीत मिली है। भारत में खेले गए 72 मुकाबलों में 34 में ऑस्ट्रेलिया और 33 में भारतीय टीम को जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 54 मुकाबलों में 38 में कंगारू और 14 में भारत को जीत मिली है। तटस्थ स्थान पर 26 मैचों में से 11 में भारत और 12 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है।