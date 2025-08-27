माइकल क्लार्क ही नहीं, दुनिया के इन क्रिकेटरों ने भी लड़ी है कैंसर से जंग

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी माइकल क्लार्क फिर से स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने त्वचा कैंसर को लेकर तस्वीर साझा की है। उन्हें पहली बार साल 2006 में त्वचा कैंसर का पता चला था। इससे पहले भी वह स्किन कैंसर के कई ऑपरेशन करा चुके हैं। इस बीच आइए दुनिया के उन क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने भी इस गंभीर बीमारी से जंग लड़ी है।

#1 ज्योफ्री बायकॉट इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज ज्योफ्री बायकॉट को साल 2002 में गले के कैंसर का सामना करना पड़ा था और उन्होंने अपने कमेंट्री करियर को विराम दे दिया। हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी और 30 से अधिक सफल रेडियोथेरेपी सत्र पूरे करते हुए मजबूत वापसी की। उनकी आवाज और जोश में कोई कमी नहीं आई। अब वे एक लोकप्रिय पंडित और स्तंभकार हैं। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 108 टेस्ट में 8,114 और 36 वनडे में 1,082 रन बनाए थे।

#3 युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह के वनडे विश्व कप 2011 के दौरान कैंसर की पुष्टि हुई थी। उनके फेफड़ों में ट्यूमर पाया गया था। हालांकि, उन्होंने कैंसर से जूझते हुए विश्व कप में 15 विकेट लेने के साथ 362 रन बनाकर न केवल भारत को खिताब दिलाया, बल्कि 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' भी बने। उसके बाद उनका अमेरिका में लंबा उपचार चला और साल 2012 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सफल वापसी कर ली।

#4 मार्टिन क्रो न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और ICC हॉल ऑफ फेम मार्टिन क्रो के साल 2012 में लिम्फोमा के निदान की घोषणा की थी। कुछ समय के लिए ठीक होने के बाद कैंसर फिर से उभर आया और क्रो का 2016 में केवल 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी कहानी जीवन की नाज़ुकता की एक गंभीर याद दिलाती है। क्रो ने न्यूजीलैंड के लिए 77 टेस्ट मैचों में 5,544 और 143 वनडे मैचों में 4,704 रन बनाए थे।

#5 ग्रीम पोलॉक पूर्व दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ग्रीम पोलॉक के 2013 में बड़ी आंत में कैंसर की पुष्टि हुई थी। उन्होंने इससे जंग लगी, लेकिन आर्थिक तंगी ने उन्हें लगभग तोड़कर रख दिया था। उनके साथी दिग्गजों द्वारा आयोजित एक हाई-प्रोफाइल डिनर ने उनके इस बोझ को कम करने में मदद की और ऐसे संकट के समय एकजुटता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने प्रोटियाज टीम के लिए 23 टेस्ट मैचों में 60.97 की दमदार औसत से 2,256 रन बनाए थे।