एशिया कप: वनडे और टी-20 दोनों प्रारूप को मिलाकर 15+ विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होनी है, जिसमें सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। इस बार ये संस्करण दुबई और आबू धाबी में टी-20 प्रारूप में खेला जाएगा। सूर्यकुमार के नेतृत्व वाली टीम में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती के रूप में उम्दा स्पिनर मौजूद हैं। इस बीच एशिया कप (वनडे और टी-20 दोनों में) के इतिहास में 15+ विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनरों के बारे में जानते हैं।

#1 रविंद्र जडेजा (29 विकेट) रविंद्र जडेजा ने वनडे प्रारूप में खेले गए एशिया कप में 20 मैच खेले थे, जिसमें 26.28 की औसत और 4.34 की इकॉनमी रेट के साथ 25 विकेट लिए थे। उन्होंने 2 पारियों में 4-4 विकेट लेने का कारनामा भी किया था। वह टी-20 प्रारूप में हुए एशिया कप में 6 मैचों में खेले थे, जिसमें 26.50 की औसत और 5.88 की इकॉनमी रेट के साथ 4 विकेट लिए थे।

#3 कुलदीप यादव (19 विकेट) कुलदीप यादव ने टी-20 प्रारूप में हुए एशिया कप में अब तक कोई मैच नहीं खेला है। इस चाइनामैन गेंदबाज ने एशिया कप में 11 मैच खेले, जिसमें 17.89 की औसत के साथ 19 विकेट लिए हैं। उन्होंने 1 पारी में 5 विकेट हॉल भी लिया है। वनडे प्रारूप में खेल गया एशिया कप 2023 भारत ने जीता था और कुलदीप ने उस संस्करण में 9 विकेट अपने नाम किए थे।

#2 रविचंद्रन अश्विन (20 विकेट) पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एशिया कप के दोनों प्रारूपों को मिलाकर कुल 20 विकेट लिए थे। उन्होंने वनडे प्रारूप में 7 पारियों में 22.71 की औसत और 4.63 की इकॉनमी रेट के साथ 14 विकेट लिए हैं। इस बीच 31 रन देते हुए 3 विकेट लेना उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। टी-20 प्रारूप में खेले गए एशिया कप में अश्विन ने 6 मैचों में 23.83 की औसत के साथ 6 ही विकेट लिए हैं।