पाकिस्तान से द्विपक्षीय खेल संबंध नहीं, लेकिन एशिया कप में भारतीय टीम खेलेगी- खेल मंत्रालय
क्या है खबर?
भारत और पाकिस्तान के खेल रिश्तों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारत की ओर से अब कोई भी द्विपक्षीय खेल संबंध नहीं रहेगा। हालांकि, खेल मंत्रालय ने साफ किया है कि भारतीय क्रिकेट टीम को अगले महीने होने वाले एशिया कप जैसे बहुपक्षीय टूर्नामेंट खेलने से नहीं रोका जाएगा। मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय खेलों को लेकर नई नीति की घोषणा की, जिसमें खासतौर पर पाकिस्तान पर जोर दिया गया। यह नीति तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है।
बयान
खेल मंत्रालय ने क्या कहा?
भारत ने पाकिस्तान से जुड़े खेल आयोजनों को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार ने दो टूक कहा है कि अब दोनों देशों के बीच किसी भी तरह का द्विपक्षीय खेल मुकाबला नहीं होगा। भारतीय टीमें पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएंगी और न ही पाकिस्तान की टीमें भारत में खेलने आएगी। हालांकि, एशिया कप और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) जैसे बहुपक्षीय टूर्नामेंट पर इस नीति का असर नहीं पड़ेगा और भारतीय टीम इसमें हिस्सा लेती रहेगी।
पाकिस्तान
क्या पाकिस्तान की टीमें बहुपक्षीय टूर्नामेंट खेलने भारत आएगी?
भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को भारतीय जमीन पर किसी भी तरह की द्विपक्षीय प्रतियोगिता खेलने की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि, उसे बहुपक्षीय आयोजनों में हिस्सा लेने से नहीं रोका जाएगा। सरकार का कहना है कि भारत ओलंपिक चार्टर का पालन करेगा और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेल भावना से जुड़ा रुख बरकरार रखेगा। यानी द्विपक्षीय मुकाबले पूरी तरह बंद रहेंगे, लेकिन बहुपक्षीय प्रतियोगिताओं पर कोई रोक नहीं होगी।
खेल
पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को लेकर हो रहा विरोध
19 अगस्त को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एशिया कप 2025 में हिस्सा लेने वाली टीम का ऐलान कर दिया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले हर तरह के क्रिकेट का विरोध किया जा रहा है। इस संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में भी विपक्षी पार्टियों द्वारा सवाल उठाया गया था। पूर्व खिलाड़ियों की भारतीय टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) में पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दिया था।
एशिया
एशिया कप में भारतीय टीम और उनका शेड्यूल
टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या और जितेश शर्मा। रिजर्व खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल। भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को UAE के खिलाफ करेगा। 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान मुकाबला होगा। 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी। 28 सितंबर को फाइनल खेला जाएगा।