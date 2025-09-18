अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार स्टंप आउट करने वाले विकेटकीपर, शीर्ष पर है ये दिग्गज

क्रिकेट में विकेटकीपर का योगदान सिर्फ कैच लेने या गेंदबाजी में मदद करने तक सीमित नहीं रहता। कई खिलाड़ियों ने अपनी तेजी और सटीकता से विपक्षी बल्लेबाजों को स्टंप आउट कर टीम के लिए अहम मौके पैदा किए हैं। उन्होंने न केवल बल्लेबाजों की चालाकियों को नाकाम किया बल्कि अपनी टीम की जीत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे में आइए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार स्टंप आउट करने वाले विकेटकीपर पर एक नजर डालते हैं।

#1 महेंद्र सिंह धोनी (195) पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी हैं। धोनी ने साल 2004 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। आखिरी बार वह 2019 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 538 मैचों की 608 पारियों में 195 बार बल्लेबाजों को स्टंप आउट किया था। इसके अलावा उन्होंने 634 कैच पकड़े और कुल 829 शिकार किए थे। धोनी ने एक मैच में विकेट के पीछे सबसे ज्यादा 6 शिकार किए थे।

#2 कुमार संगाकारा (139) दूसरे स्थान पर श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी कुमार संगाकारा हैं। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 139 बार बल्लेबाजों को स्टंप आउट किया था। इस खिलाड़ी ने अपना पहला मुकाबला साल 2000 में खेला था। संगाकार आखिरी बार 2015 में अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 539 कैच भी लपके थे और उनके नाम कुल 678 शिकार थे। उन्होंने एक मैच में विकेट के पीछे सबसे ज्यादा 5 शिकार किए थे।

#3 रोमेश कालुविताराना और मुशफिकुर रहीम (101) इस सूची में तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 विकेटकीपर हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मुशफिकुर रहीम और श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी रोमेश कालुविताराना ने 101 बार बल्लेबाजों को स्टंप आउट किया है। कालुविताराना ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 1990 में खेला था और वह आखिरी बार 2004 में खेलते हुए नजर आए थे। वहीं, रहीम अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं। कालुविताराना ने अपने करियर में कुल 325 शिकार किए थे। रहीम के नाम 371 शिकार है।