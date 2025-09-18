महिला वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत, इस टीम ने 408 रनों से जीता था मुकाबला 

महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ मैच ऐसे भी रहे जिन्होंने रिकॉर्ड बुक में खास जगह बनाई। रनों के लिहाज से मिली सबसे बड़ी जीत भी ऐसा ही ऐतिहासिक पल है, जिसने महिला क्रिकेट की ताकत और दमखम को पूरी दुनिया के सामने रखा। ऐसे में आइए महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से मिली सबसे बड़ी जीत पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 408 रन सूची में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम है। उसने साल 1997 में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 408 रनों से जीत दर्ज की थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 455/5 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। जवाब में पाकिस्तान सिर्फ 47 रन पर ऑलआउट हो गई थी। न्यूजीलैंड के लिए माया लुईस ने 105 रन की सबसे बड़ी पारी खेली थी। क्लेयर निकोल्सन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए थे।

#2 374 रन दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम है। उसने पाकिस्तान को साल 1997 में 374 रनों से हरा दिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 397/4 का विशाल स्कोर बनाया था। जवाब में पाकिस्तान के सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे थे और पूरी टीम केवल 23 रन पर ऑलआउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए बेलिंडा क्लार्क (131) और लिसा कीटली (156) ने शानदार शतकीय पारी खेली थी। गेंदबाजी में ओलिविया मैग्नो ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए थे।

#3 363 रन तीसरे स्थान पर भी ऑस्ट्रेलिया महिला टीम है। उसने साल 1997 में डेनमार्क महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 363 रनों से शानदार जीत दर्ज की थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 412/3 का स्कोर खड़ा कर दिया था। क्लार्क ने इस मुकाबले में 155 गेंदों का सामना करते हुए 229* रन बना दिए थे। जवाब में डेनमार्क की टीम सिर्फ 49 रन पर ऑलआउट हो गई थी। गेंदबाजी में कैरेन रोल्टन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए थे।