टी-20 प्रारूप में खेले गए एशिया कप में सर्वाधिक रन, सर्वाधिक विकेट और अन्य प्रमुख रिकॉर्ड्स 

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होगी। इस बार यह टूर्नामेंट टी-20 प्रारूप में खेला जाएगा। अब तक एशिया का ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट टी-20 प्रारूप में 2 बार खेला जा चुका है, जिसमें 1 बार भारतीय क्रिकेट टीम और 1 बार श्रीलंका क्रिकेट टीम विजेता बनी थी। इस बीच टी-20 प्रारूप में खेले गए एशिया कप में सर्वाधिक रन, सर्वाधिक विकेट और अन्य प्रमुख आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

रन इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सर्वाधिक रन एशिया कप में विराट कोहली ने 10 मैचों की 9 पारियों में 85.80 की उम्दा औसत और 132 की स्ट्राइक रेट से 429 रन बनाए थे। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 6 पारियों में 56.20 की औसत और 117.57 की स्ट्राइक रेट से 281 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने 9 मैचों की 9 पारियों में 30.11 की औसत से 271 रन बनाए थे, जिसमें 2 अर्धशतक भी शामिल है।

शतक कोहली और बाबर हयात ने लगाए हैं शतक एशिया कप (टी-20 प्रारूप) में अब तक सिर्फ 2 बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं। भारत के कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2022 में नाबाद 122 रन की पारी खेली थी। दिलचस्प रूप से ये कोहली के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का इकलौता शतक साबित हुआ। कोहली के अलावा हांगकांग के बाबर हयात इस टूर्नामेंट में शतक लगा चुके हैं। उन्होंने ओमान के खिलाफ 2016 के संस्करण के दौरान 122 रन बनाए थे।

विकेट इन गेंदबाजों ने चटकाए सर्वाधिक विकेट भुवनेश्वर कुमार टी-20 प्रारूप में हुए एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 6 पारियों में 9.46 की औसत और 9.46 की इकॉनमी रेट से 13 विकेट लिए। UAE के अमजद जावेद ने 7 मैचों में 14.08 की औसत के साथ 12 विकेट लिए हैं। UAE के मोहम्मद नावेद, अफगानिस्तान के राशिद खान, भारत के हार्दिक पांड्या, और बांग्लादेश के अल-अमीन हुसैन ने 11-11 विकेट लिए हैं।