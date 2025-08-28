टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारतीय सरजमीं पर किसी एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

टी-20 क्रिकेट के अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारतीय सरजमीं हमेशा से बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती रही है। यहां की पिचें कभी धीमी रहती हैं तो कभी गेंदबाजों को भरपूर मदद देती हैं। इसके बावजूद कुछ बल्लेबाज ऐसे रहे हैं जिन्होंने इन परिस्थितियों को मात देकर एक ही टूर्नामेंट में खूब रन बरसाए। ऐसे में आइए भारतीय धरती पर किसी एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 तमीम इकबाल (295 रन) पहले स्थान पर बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज तमीम इकबाल हैं। उन्होंने साल 2016 में भारत में खेले गए टी-20 विश्व कप में 6 मुकाबले खेले थे और इसकी 6 पारियों में 295 रन बना दिए थे। उनके बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक निकला था। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103* रन रहा था। तमीम ने उस टूर्नामेंट में 73.75 की औसत और 142.51 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। उन्होंने 24 चौके और 14 छक्के जड़े थे।

#2 अभिषेक शर्मा (279 रन) भारत की युवा सननसी अभिषेक शर्मा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। साल 2025 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेलने आई थी। अभिषेक ने उस सीरीज में 5 मुकाबले खेले थे और इसकी 5 पारियों में उन्होंने 55.80 की उम्दा औसत के साथ 279 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 219.68 की रही थी। अभिषेक ने 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाया था। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन रहा था।

#3 विराट कोहली (273 रन) टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके दिग्गज विराट कोहली इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2016 के टी-20 विश्व कप में 5 मुकाबले खेले थे और इसकी 5 पारियों में 136.50 की औसत के साथ 273 रन बनाने में सफल रहे थे। उनकी स्ट्राइक रेट 146.77 की रही थी। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89* रन रहा था। कोहली ने उस टूर्नामेंट में 29 चौके और 5 छक्के लगाए थे।