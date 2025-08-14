टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज और उनके आंकड़े 

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के बल्लेबाजों ने अपनी दमदार पारियों और लगातार रन बनाने की क्षमता से दुनियाभर में खास पहचान बनाई है। खासकर अर्धशतक जड़ने के मामले में कुछ सितारों ने गजब का जलवा बिखेरा है। इन खिलाड़ियों ने न सिर्फ टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई, बल्कि मुश्किल हालात में भी मैच का रुख बदलने का हुनर दिखाया। ऐसे में आइए क्रिकेट के इस प्रारूप में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।

#1 विराट कोहली (38 अर्धशतक) पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज विराट कोहली हैं। वह इस प्रारूप से संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने पहला मुकाबला 2010 में खेला था। आखिरी बार वह 2024 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 125 मैचों की 117 पारियों में 38 अर्धशतक लगाए थे। उनके बल्ले से 1 शतक भी निकला था और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 122* रन रहा था। कोहली ने 48.69 की औसत और 137.04 की स्ट्राइक रेट से 4,188 रन बनाए थे।

#2 रोहित शर्मा (32 अर्धशतक) रोहित शर्मा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। यह खिलाड़ी भी इस प्रारूप से संन्यास ले चुका है। उन्होंने अपना पहला मुकाबला 2007 में खेला था। आखिरी बार वह 2024 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 159 मैचों की 151 पारियों में 32 अर्धशतक जड़े थे। उन्होंने 32.05 की औसत और 140.89 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। रोहित के बल्ले से 5 शतक भी निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 121* रन रहा था।

#3 केएल राहुल (22 अर्धशतक) साल 2016 में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलने वाले केएल राहुल इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 72 मुकाबलों की 68 पारियों में 22 अर्धशतक जड़े हैं। अभी यह खिलाड़ी इस प्रारूप में टीम से बाहर चल रहा है। इस खिलाड़ी ने 2 शतक भी लगाए हैं। राहुल ने 37.75 की औसत और 139.12 की स्ट्राइक रेट से टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लेबाजी की है। इस बीच उन्होंने 2,265 रन बनाए हैं।