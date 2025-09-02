मिचेल स्टार्क ने लिया टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, जानिए उनके शानदार आंकड़े

LOADING...
मिचेल स्टार्क ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है

लेखन भारत शर्मा
Sep 02, 2025
07:54 am
क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टी-20 विश्व कप 2026 से पहले चौंकाने वाला फैसला करते हुए मंगलवार को टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने शानदार करियर के अंतिम चरण में टेस्ट और वनडे क्रिकेट को प्राथमिकता देने के इरादे से इस प्रारूप को अलविदा कहने का फैसला किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टेस्ट क्रिकेट हमेशा से उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।

बयान

स्टार्क ने संन्यास को लेकर क्या कहा? 

स्टार्क ने संन्यास पर कहा, "टेस्ट क्रिकेट हमेशा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले गए हर टी-20 मैच के हर मिनट का आनंद लिया है। खासकर 2021 विश्व कप का। ये बात इसलिए नहीं है कि हमने ट्रॉफी जीती थी, बल्कि वो टीम और टूर्नामेंट अलग था।" उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि भारत के टेस्ट दौरे, एशेज और वनडे विश्व कप 2027 अभियानों के लिए फिट और सर्वश्रेष्ठ रहने का यह सबसे अच्छा तरीका है।"

ट्विटर पोस्ट

करियर

कैसा रहा है मिचेल स्टार्क का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?

स्टार्क ने साल 2012 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। 13 लंबे अपने करियर में उन्होंने 65 मैच में 23.81 की औसत और 7.74 की इकॉनमी से 79 विकेट अपने नाम किए हैं। उन्होंने 1 बार चार विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/20 का रहा है। उन्होंने 5 टी-20 विश्व कप में भी हिस्सा लिया है। इसके अलावा वह 2021 में दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिताबी जीत के हीरो थे।

उपलब्धि

ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे सर्वाधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले गेंदबाज

स्टार्क टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज भी है। उनसे आगे स्पिनर एडम जैम्पा है, जिन्होंने 103 मैचों में 130 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/19 विकेट का रहा है। चयन समिति अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा, "स्टार्क को ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने टी-20 करियर पर अविश्वसनीय रूप से गर्व होना चाहिए। वह अपनी विकेट लेने की क्षमता के साथ खेल को मजबूती देने का कौशल रखते हैं।"

संन्यास

ये कंगारू खिलाड़ी भी ले चुके हैं से संन्यास

36 वर्षीय स्टार्क को उम्मीद है कि वह अब टेस्ट और वनडे प्रारूप के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) और अन्य घरेलू मैचों में खेलना जारी रखेंगे। टी-20 अंतरराष्ट्रीय से स्टार्क का संन्यास ऑस्ट्रेलिया की उम्रदराज लेकिन स्वर्णिम पीढ़ी के कई बड़े खिलाड़ियों के संन्यास लेने की श्रृंखला में नवीनतम है। पिछले साल डेविड वार्नर के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के अलावा स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस भी इस साल वनडे से संन्यास ले चुके हैं।