मिचेल स्टार्क ने लिया टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, जानिए उनके शानदार आंकड़े

बयान स्टार्क ने संन्यास को लेकर क्या कहा? स्टार्क ने संन्यास पर कहा, "टेस्ट क्रिकेट हमेशा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले गए हर टी-20 मैच के हर मिनट का आनंद लिया है। खासकर 2021 विश्व कप का। ये बात इसलिए नहीं है कि हमने ट्रॉफी जीती थी, बल्कि वो टीम और टूर्नामेंट अलग था।" उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि भारत के टेस्ट दौरे, एशेज और वनडे विश्व कप 2027 अभियानों के लिए फिट और सर्वश्रेष्ठ रहने का यह सबसे अच्छा तरीका है।"

करियर कैसा रहा है मिचेल स्टार्क का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर? स्टार्क ने साल 2012 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। 13 लंबे अपने करियर में उन्होंने 65 मैच में 23.81 की औसत और 7.74 की इकॉनमी से 79 विकेट अपने नाम किए हैं। उन्होंने 1 बार चार विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/20 का रहा है। उन्होंने 5 टी-20 विश्व कप में भी हिस्सा लिया है। इसके अलावा वह 2021 में दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिताबी जीत के हीरो थे।