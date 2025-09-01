इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे के लिए घोषित की प्लेइंग इलेवन

उपलब्धि अनुभवी तेज गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा होंगे बेकर 22 वर्षीय बेकर पहले वनडे में इंग्लैंड के अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा बनेंगे। उन्हें जोफ्रा आर्चर, ब्रायडन कार्स और आदिल राशिद जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा। बेकर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए हैट्रिक लेकर सुर्खियाें में आए थे। बल्लेबाजी क्रम में जेमी स्मिथ और बेन डकेट पारी की शुरुआत करेंगे, जो रूट तीसरे नंबर पर और कप्तान हैरी ब्रुक चौथे नंबर पर होंगे।

करियर कैसा रहा है बेकर का लिस्ट-A करियर? बेकर ने 2021 में अपने लिस्ट-A करियर का आगाज किया था। वह अब तक 11 मैचों में 25.42 की औसत और 6.36 की इकॉनमी के साथ 19 विकेट झटकने में सफल रहे हैं। वह 1 बार 5 विकेट हॉल लेने में भी सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/46 विकेट का रहा है। इसी तरह वह 7 प्रथम श्रेणी मैचों की 13 पारियों में 33.90 की औसत और 4.26 की इकॉनमी के साथ 22 विकेट झटकने में सफल रहे हैं।