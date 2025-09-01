इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे के लिए घोषित की प्लेइंग इलेवन
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ मंगलवार (2 सितंबर) को हेडिंग्ले में खेले जाने वाले वनडे सीरीज के पहले मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। इसमें हैम्पशायर के उभरते तेज गेंदबाज सोनी बेकर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का मौका दिया गया है। बेकर इस घरेलू सत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में लगभग 16 की औसत से 9 विकेट अपने नाम किए हैं।
उपलब्धि
अनुभवी तेज गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा होंगे बेकर
22 वर्षीय बेकर पहले वनडे में इंग्लैंड के अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा बनेंगे। उन्हें जोफ्रा आर्चर, ब्रायडन कार्स और आदिल राशिद जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा। बेकर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए हैट्रिक लेकर सुर्खियाें में आए थे। बल्लेबाजी क्रम में जेमी स्मिथ और बेन डकेट पारी की शुरुआत करेंगे, जो रूट तीसरे नंबर पर और कप्तान हैरी ब्रुक चौथे नंबर पर होंगे।
जानकारी
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन
पहले वनडे के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: जेमी स्मिथ, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर, जैकब बेथेल, विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और सोनी बेकर।
प्रदर्शन
बेकर ने 'द हंड्रेड' में किया शानदार प्रदर्शन
बेकर को इंग्लैंड टीम में मैनचेस्टर ओरिजनल्स के लिए 'द हंड्रेड' में शानदार प्रदर्शन के बाद शामिल किया गया है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में लगातार 145 किमी/घंटा की गति से गेंदबाजी की थी। केन विलियमसन, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और जॉनी बेयरस्टो के खिलाफ उनके प्रभावशाली स्पेल ने इंग्लैंड के कप्तान ब्रुक का ध्यान आकर्षित किया। ब्रुक ने इस साल बेकर को लेकर कहा था, "उन्होंने तेज गति और उच्च कौशल के साथ गेंदबाजी की है।"
करियर
कैसा रहा है बेकर का लिस्ट-A करियर?
बेकर ने 2021 में अपने लिस्ट-A करियर का आगाज किया था। वह अब तक 11 मैचों में 25.42 की औसत और 6.36 की इकॉनमी के साथ 19 विकेट झटकने में सफल रहे हैं। वह 1 बार 5 विकेट हॉल लेने में भी सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/46 विकेट का रहा है। इसी तरह वह 7 प्रथम श्रेणी मैचों की 13 पारियों में 33.90 की औसत और 4.26 की इकॉनमी के साथ 22 विकेट झटकने में सफल रहे हैं।
कार्यक्रम
कैसा रहेगा वनडे सीरीज का कार्यक्रम?
इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का पहला वनडे 2 सितंबर को हेडिंग्ले में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा वनडे 4 सितंबर को लॉर्ड्स में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। तीसरा वनडे 7 सितंबर को द रोज बाउल में खेला जाएगा, लेकिन इसका समय भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से रहेगा। भारत में प्रशंसक इन मैचों को फैनकोड या सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकते हैं।