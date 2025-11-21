मिचेल स्टार्क ने बेन स्टोक्स को एशेज में 10वीं बार किया आउट, जानिए कैसा है प्रदर्शन

आमने-सामने स्टार्क के खिलाफ स्टोक्स का प्रदर्शन क्रिकइंफो के मुताबिक, स्टार्क ने अब तक 22 पारियों में स्टोक्स को 10 बार आउट किया है, जबकि स्टोक्स ने इस उनके खिलाफ 11 की औसत से सिर्फ 190 रन बनाए हैं। टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान को उनसे ज्यादा बार सिर्फ भारत के रविचंद्रन अश्विन (13) ने आउट किया है। स्टार्क के साथी गेंदबाज नाथन लियोन ने 9 बार स्टोक्स का विकेट चटकाने में सफलता हासिल की है।

स्टार्क स्टार्क ने पारी में लिए कुल 7 विकेट स्टार्क ने मैच के पहले ओवर से ही घातक गेंदबाजी की। उन्होंने सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली (0) को छठी गेंद पर ही चलता कर दिया। इसके बाद उन्होंने बेन डकेट (21), जो रूट (0), बेन स्टोक्स (6), गस एटकिंसन (1), जेमी स्मिथ (33) और मार्क वुड (0) को अपना शिकार बनाया। स्टार्क ने 12.5 ओवर गेंदबाजी की और 4 मेडन के साथ 74 रन खर्च किए। ये उनके टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी रहा।

इंग्लैंड इंग्लैंड की पारी सस्ते में सिमटी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली इंग्लिश टीम ने निराश किया और पूरी टीम सिर्फ 172 रन पर ही सिमट गई। मेहमान टीम से हैरी ब्रूक ने 61 गेंदों का सामना करते हुआ 52 रन बनाए। उनके अलावा ओली पोप ने 46 और जेमी स्मिथ ने 33 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बात करें तो स्टार्क के अलावा ब्रेंडन डॉगेट ने 2 और कैमरून ग्रीन ने 1 विकेट चटकाया।