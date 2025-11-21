मिचेल स्टार्क 100 एशेज विकेट लेने वाले पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बने, जानिए आंकड़े

आंकड़े स्टार्क ने 23 मैचों में पूरे किए 100 विकेट स्टार्क ने एशेज सीरीज में अब तक 23 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 43 पारियों में उन्होंने लगभग 27 की औसत के साथ 100 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 4 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। वह इस प्रतिष्ठित सीरीज में विकेटों का शतक लगाने वाले कुल 21वें गेंदबाज बन गए हैं। बता दें कि एशेज में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड शेन वॉर्न (195) के नाम पर दर्ज है।

जानकारी स्टार्क 100 एशेज विकेट वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बने स्टार्क एशेज में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए हैं। कोई दूसरा बाएं हाथ का तेज गेंदबाज 90 एशेज विकेट भी नहीं ले पाया है। मिचेल जॉनसन 87 विकेट के साथ स्टार्क के बाद दूसरे स्थान पर हैं।

आंकड़े स्टार्क ने हासिल की ये उपलब्धि स्टार्क अपने टेस्ट डेब्यू के बाद पहली पारी के पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। स्टार्क ने पहली पारी के पहले ओवर में 7 विकेट (40 ओवर) चटकाए हैं। उनके बाद जेम्स एंडरसन का नाम आता है, जिन्होंने 61 ओवर फेंककर 6 विकेट लिए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 13 ओवरों में 5 विकेट हासिल किए, जबकि केमार रोच ने 36 ओवर डालकर 4 विकेट लिए हैं।