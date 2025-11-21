LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / मिचेल स्टार्क 100 एशेज विकेट लेने वाले पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बने, जानिए आंकड़े
मिचेल स्टार्क 100 एशेज विकेट लेने वाले पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बने, जानिए आंकड़े
स्टार्क ने एशेज में अपने 100 विकेट पूरे किए (तस्वीर: एक्स/@ICC)

मिचेल स्टार्क 100 एशेज विकेट लेने वाले पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बने, जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला
Nov 21, 2025
08:56 am
क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अहम उपलब्धि हासिल की है। दरअसल, उन्होंने एशेज सीरीज के इतिहास में अपने 100 विकेट पूरे की। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले पर्थ टेस्ट के दौरान विकेटों का ये आंकड़ा छूआ। इंग्लिश टीम के दिग्गज जो रूट उनके एशेज करियर के 100वें शिकार बने। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े 

स्टार्क ने 23 मैचों में पूरे किए 100 विकेट 

स्टार्क ने एशेज सीरीज में अब तक 23 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 43 पारियों में उन्होंने लगभग 27 की औसत के साथ 100 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 4 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। वह इस प्रतिष्ठित सीरीज में विकेटों का शतक लगाने वाले कुल 21वें गेंदबाज बन गए हैं। बता दें कि एशेज में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड शेन वॉर्न (195) के नाम पर दर्ज है।

जानकारी

स्टार्क 100 एशेज विकेट वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बने 

स्टार्क एशेज में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए हैं। कोई दूसरा बाएं हाथ का तेज गेंदबाज 90 एशेज विकेट भी नहीं ले पाया है। मिचेल जॉनसन 87 विकेट के साथ स्टार्क के बाद दूसरे स्थान पर हैं।

आंकड़े 

स्टार्क ने हासिल की ये उपलब्धि 

स्टार्क अपने टेस्ट डेब्यू के बाद पहली पारी के पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। स्टार्क ने पहली पारी के पहले ओवर में 7 विकेट (40 ओवर) चटकाए हैं। उनके बाद जेम्स एंडरसन का नाम आता है, जिन्होंने 61 ओवर फेंककर 6 विकेट लिए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 13 ओवरों में 5 विकेट हासिल किए, जबकि केमार रोच ने 36 ओवर डालकर 4 विकेट लिए हैं।

स्टार्क 

स्टार्क ने 9वीं बार लिया रूट का विकेट 

स्टार्क ने इंग्लैंड के शीर्षक्रम के जैक क्रॉली, बेन डकेट और रूट का विकेट लिया। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज रूट पहली बार एशेज सीरीज के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया में 0 पर आउट हुआ है। स्टार्क ने रूट को 9वीं बार आउट किया है। टेस्ट क्रिकेट में रूट को सर्वाधिक बार आउट करने वाले गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (11 बार), पैट कमिंस (11 बार), जोश हेजलवुड (10 बार), और रविंद्र जडेजा (9 बार) हैं।