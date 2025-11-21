गुवाहटी टेस्ट: शुभमन गिल को टीम से किया गया रिलीज, ऋषभ पंत करेंगे कप्तानी- रिपोर्ट 

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ईडन गार्डन टेस्ट के दौरान चोटिल हुए थे। अब ऐसी खबर है कि गिल को 22 नवंबर से गुवाहटी में होने वाले टेस्ट की टीम से रिलीज कर दिया गया है। उनकी गैरमौजूदगी में भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत टीम की कमान संभालेंगे। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने फिलहाल सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई हुई है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट मुंबई में डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला से राय लेंगे गिल टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, "गिल को गुवाहाटी टेस्ट से पहले टीम से रिलीज कर दिया गया है और वह शुक्रवार को ही मुंबई के लिए निकल चुके हैं। गिल 19 नवंबर को टीम के साथ गुवाहटी गए थे, लेकिन 20 नवंबर को ट्रेनिंग के लिए नहीं आए। वह अगले 2-3 दिन मुंबई में आराम करेंगे और फिर डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला से राय लेंगे। उनका अभी BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) जाने की कोई योजना नहीं है।"

चोट पहले टेस्ट में चोटिल हुए थे गिल ईडन गार्डन टेस्ट में दूसरे दिन बल्लेबाजी पर आए गिल ने पहले चौका लगाया और उसके बाद गर्दन की दर्द से परेशान हुए। उनको देखने के लिए तुरंत फिजियो मैदान पर आए। इसके बाद वह मैदान छोड़कर चले गए थे। ड्रेसिंग रूम की ओर जाते समय गिल जरा भी अपनी गर्दन नहीं घुमा पा रहे थे। चोट के कारण कप्तान गिल तीसरे दिन बल्लेबाजी के लिए उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि उसी दौरान वे अस्पताल में भर्ती थे।

कोच गुरुवार को बल्लेबाजी कोच कोटक ने दिया था अपडेट भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने गुरुवार को गिल की रिकवरी पर अपडेट दिया था। उन्होंने कहा था, "अब मैच में खिलाना है या नहीं यह फैसला कल शाम को लिया जाएगा। अगर हमें लगता है कि उन्हें यह दिक्कत दोबारा नहीं होगी, तो वह खेलेंगे। अगर कोई शक है, तो वह एक और मैच के लिए आराम करेंगे, क्योंकि यह टीम के लिए मददगार नहीं होगा।"