दलीप ट्रॉफी 2025: आकिब नबी ने लगातार 4 गेंदों में 4 विकेट लेकर रचा इतिहास

जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी ने इतिहास रचते हुए दलीप ट्रॉफी 2025 में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनने का कारनामा किया। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने यह उपलब्धि नॉर्थ जोन की ओर से ईस्ट जोन के खिलाफ खेलते हुए हासिल की। उन्होंने 53वें ओवर की अंतिम तीन गेंदों पर विराट सिंह, मनीषी और मुख्तार हुसैन को आउट किया। इसके बाद अगले ओवर की पहली गेंद पर सूरज सिंधु जायसवाल को अपना शिकार बनाया।

गेंदबाजी ऐसी रही गेंदबाजी नबी ने सिंधु को आउट कर 4 गेंदों पर 4 विकेट का ऐतिहासिक कारनामा पूरा किया। इस खिलाड़ी ने मैच में 10.1 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 28 रन खर्च करते हुए 5 विकेट झटके। उनकी घातक गेंदबाजी के सामने ईस्ट जोन की पारी को 230 रन पर समेट गई। दलीप ट्रॉफी के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी गेंदबाज ने ऐसी शानदार उपलब्धि हासिल की है।

सफर नबी के प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सफर पर एक नजर नबी ने 2020 में कर्नाटक क्रिकेट टीम के खिलाफ प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया था। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने पहली पारी में 35 रन देकर 3 विकेट झटके, हालांकि दूसरी पारी में उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद वह उस सीजन में अपनी टीम के सबसे किफायती गेंदबाज रहे, उन्होंने 7 मैचों में 24 विकेट हासिल किए और 2 बार 5 विकेट झटके। इसके 2 साल बाद उन्होंने पिछले सीजन वापसी की और 9 मैचों में 49 विकेट चटकाए।

हैट्रिक नबी दलीप ट्रॉफी में हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज नबी दलीप ट्रॉफी में हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं। इससे पहले महान ऑलराउंडर कपिल देव ने 1979 के फाइनल में वेस्ट जोन के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी, जब उन्होंने 65 रन देकर 7 विकेट लिए थे। इसके बाद 2001 में लेग स्पिनर सैराज बहुतुले ने ईस्ट जोन के खिलाफ लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर वेस्ट जोन को पारी और 363 रनों से बड़ी जीत दिलाई थी।