IPL: 'मांकडिंग' से लेकर 'रिटायर्ट आउट' तक, जानिए किन मौकों पर चर्चा में रहे रविचंद्रन अश्विन

पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार (27 अगस्त) को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने 2009 से लेकर 2025 तक लगभग डेढ़ दशक तक इस लीग में हिस्सा लिया और 187 विकेटों के साथ अपने करियर का समापन किया। अपने सफल करियर के दौरान अश्विन IPL में कुछ अलग कारणों से भी चर्चा में रहे थे। आइए IPL में अश्विन के विवादों पर एक नजर डालते हैं।

IPL 2019 जब अश्विन ने बटलर को किया था मांकडिंग IPL 2019 में 25 मार्च को जब PBKS और RR के बीच मैच में अश्विन जब गेंदबाज़ी करने जा रहे थे, तब नॉन-स्ट्राइक एंड पर खड़े जोस बटलर क्रीज से बाहर निकल गए, तभी अश्विन ने उन्हें मांकडिंग (रन आउट) किया था। क्रिकेट के नियमों के तहत बटलर आउट हुए, लेकिन इसे खेल भावना के विपरीत माना गया था। इस घटना पर काफी विवाद हुआ था और खेल जगत इस घटना पर 2 भागों में बंट गया था।

IPL 2022 रिटायर्ड आउट होकर फिर से चर्चा में आए थे अश्विन अश्विन IPL 2022 में RR की ओर से बल्लेबाजी करते हुए LSG के खिलाफ मुकाबले में वह रिटायर्ड आउट हुए थे। अश्विन 19वें ओवर की 2 गेंद होने के बाद अचानक मैदान छोड़कर चले गए थे। नियमों के मुताबिक, वह रणनीतिक तौर पर रिटायर्ड आउट हुए और रियान पराग बल्लेबाजी के लिए आए थे। अश्विन जानते थे कि रियान तेजी से रन बनाने में सक्षम हैं और उन्हें मौका देना टीम के हित में होगा।

जानकारी रिटायर्ड आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने थे अश्विन अश्विन IPL इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। बता दें रिटायर्ड आउट होने वाला बल्लेबाज दोबारा बल्लेबाजी नहीं कर सकता है जबकि रिटायर्ड हर्ट होने वाला बल्लेबाज दोबारा से बल्लेबाजी के लिए वापसी कर सकता है।