एशिया कप 2016 में अजेय रही थी भारतीय टीम, जानिए कैसा रहा था सफर 

भारतीय क्रिकेट टीम , एशिया कप 2025 में हिस्सा लेने को तैयार है जो 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस बार खिताब की रक्षा करने उतरेगी, उसने 2023 में वनडे प्रारूप में एशिया कप जीता था। टूर्नामेंट अब तक 2 बार टी-20 प्रारूप में आयोजित हुआ है। साल 2016 और 2022 में। ऐसे में आइए नजर डालते हैं भारत की उस यादगार 2016 मुहिम पर जब टीम ने अपराजित रहते हुए खिताब जीता था।

सफर साल 2016 के एशिया कप में ऐसा रहा था भारतीय टीम का सफर साल 2016 में भारत ने पहला टी-20 एशिया कप जीतकर इतिहास रच दिया था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम बांग्लादेश में अपराजित रहते हुए खिताब अपने नाम किया। ढाका में खेले गए फाइनल में भारत ने मेजबान टीम को एकतरफा मुकाबले में हराया था। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही भारत ने बांग्लादेश को 45 रन से मात दी थी। इसके बाद पाकिस्तान, श्रीलंका और UAE को आसानी से हराते हुए टीम ने विजयी अभियान पूरा किया।

फाइनल फाइनल में ऐसे मिली थी भारतीय टीम को जीत मीरपुर में खेले गए वर्षा प्रभावित फाइनल में बांग्लादेश ने 15 ओवर में 120/5 का स्कोर बनाया था। सब्बिर रहमान ने नाबाद 32 रन बनाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने रोहित शर्मा का विकेट जल्दी गंवा दिया। शिखर धवन (60) और विराट कोहली (41*) ने पारी संभाल ली। कप्तान धोनी ने अंत में 1 चौका और 2 छक्के लगाकर मैच खत्म किया और टीम को खिताबी जीत दिलाई।

पाकिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था रोमांचक मुकाबला भारत और पाकिस्तान का रोमांचक मुकाबला छोटे स्कोर के कारण सुर्खियों में रहा। पाकिस्तान की टीम 17.3 ओवर में 83 रन पर सिमट गई। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने मिलकर 5 विकेट चटकाए। मुश्किल पिच पर भारत की शुरुआत खराब रही और 2.4 ओवर में स्कोर 8/3 था। मोहम्मद आमिर की घातक गेंदबाजी ने शीर्ष क्रम तोड़ दिया। हालांकि, कोहली ने 51 गेंदों पर 49 रनों की जुझारू पारी खेलकर भारत को 5 विकेट से यादगार जीत दिलाई।