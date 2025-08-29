IPL में हरभजन सिंह का श्रीसंत को थप्पड़ मारने वाला वीडियो पहली बार आया सामने
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पहले संस्करण (2008) में पूर्व दिग्गज हरभजन सिंह एक बड़े विवाद का हिस्सा बने थे। किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के खिलाफ मैच गंवाने के बाद उस समय मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान रहे हरभजन ने एस श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया था। मैच के बाद श्रीसंत को रोते देखा गया और उनकी टीम ने हरभजन के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। अब इस पूरी घटना का वीडियो पहली बार सामने आया है।
नजर
पूरे संस्करण में हरभजन पर लगा था बैन
उस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी फारुख इंजीनियर मैच रेफरी थे। उन्होंने हरभजन पर 100 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया था। इसके बाद हरभजन को पूरे IPL सीजन और 5 वनडे अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए बैन किया गया था। ऐसे माना जाता है कि श्रीसंत ने हरभजन को कुछ कहा था जिससे वो गुस्सा हो गए थे। वीडियो में भी ऐसा नजर आ रहा है। महेला जयवर्धने श्रीसंत को रोकते हुए देखे जा सकते हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें घटना का वीडियो
One of the wildest moments in IPL history, Unseen footage of the Bhajji–Sreesanth slapgate that never been aired#IPL pic.twitter.com/E9Ux8bodOW— Vishal (@Fanpointofviews) August 29, 2025
माफ़ी
माफी मांग चुके हैं हरभजन
हाल ही में आर अश्विन के यूट्यूब पॉडकास्ट पर हरभजन ने अपने क्रिकेट करियर और श्रीसंत के साथ हुए इस विवाद पर बात की थी। उन्होंने कहा था, "एक चीज जो मैं अपनी जिंदगी में बदलना चाहता हूं, वह है श्रीसंत के साथ हुई घटना। मैं उस घटना को अपने करियर से मिटा देना चाहता हूं।" बता दें, हरभजन ने इस विवाद के लिए कई बार माफी भी मांगी है।