IPL में हरभजन सिंह का श्रीसंत को थप्पड़ मारने वाला वीडियो पहली बार आया सामने

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पहले संस्करण (2008) में पूर्व दिग्गज हरभजन सिंह एक बड़े विवाद का हिस्सा बने थे। किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के खिलाफ मैच गंवाने के बाद उस समय मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान रहे हरभजन ने एस श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया था। मैच के बाद श्रीसंत को रोते देखा गया और उनकी टीम ने हरभजन के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। अब इस पूरी घटना का वीडियो पहली बार सामने आया है।