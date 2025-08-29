कौन हैं 21 साल के दानिश मालेवार, जिन्होंने दलीप ट्रॉफी में जड़ा दोहरा शतक?

प्रतिष्ठीत घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी के 2025 सीजन के दूसरे दिन सेंट्रल जोन के बल्लेबाज दानिश मालेवार ने दोहरा शतक (203) अपने नाम किया। इस पारी के बाद वह रिटायर्ड आउट हुए। 21 साल के इस बल्लेबाज ने नॉर्थ इस्ट जोन के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। विदर्भ क्रिकेट टीम के इस युवा खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में भी शतक लगाया था। मालेवार ने इस पारी के दौरान कई रिकॉर्ड्स बनाए, आइए उनपर नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही मालेवार की पारी और साझेदारी मालेवार ने 222 गेंदों का सामना करते हुए 203 रन बनाए। उनके बल्ले से 36 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 91.44 की रही। उन्होंने रजत पाटीदार के साथ 172 गेंदों में 199 रन की साझेदारी निभाई। आर्यन जुयाल के साथ मिलकर उन्होंने 204 गेंदों में 139 रन जोड़े। यश राठौड़ के साथ इस खिलाड़ी ने 77 गेंदों में 94 रन की साझेदारी निभाई। मालेवार ने संयम से खेला और खराब गेंदों का सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया।

जानकारी दलीप ट्रॉफी में विदर्भ के लिए दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज मालेवार ने अपने दलीप ट्रॉफी डेब्यू मुकाबले में इतिहास रच दिया। वह विदर्भ के पहले बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में दोहरा शतक लगाया है। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ 16 प्रथम श्रेणी पारियों में अपने 1,000 रन भी पूरे कर लिए हैं।

करियर मालेवार के प्रथम श्रेणी करियर पर एक नजर मालेवार ने 2024 में अपने प्रथम श्रेणी करियर का आगाज किया था। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अब तक 10 मैचों की 16 पारियों में 52 से ज्यादा की औसत के साथ 1,000 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 3 शतकों के अलावा 6 अर्धशतक लगाए हैं। यह मालेवार के प्रथम श्रेणी करियर का पहला दोहरा शतक है। रणजी ट्रॉफी फाइनल में इस खिलाड़ी ने केरल क्रिकेट टीम के खिलाफ शतक लगाया था।

कप्तान रजत ने खेली कप्तानी पारी मालेवार के अलावा सेंट्रल जोन के कप्तान रजत ने भी मैच के पहले दिन शानदार शतकीय पारी (125) खेली थी। ये उनके प्रथम श्रेणी करियर का 14वां शतक रहा। इस खिलाड़ी ने 24 अर्धशतक भी लगाए हैं। रजत ने पहली गेंद से आक्रामक बल्लेबाजी की थी और 96 गेंदों का सामना करते हुए 125 रन बनाकर आउट हुए थे। उनके बल्ले से 21 चौके और 3 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 130.20 की रही थी।