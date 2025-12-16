IPL 2026: नीलामी के बाद ऐसी है राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम
क्या है खबर?
अबू धाबी में हुई इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने टीम संयोजन को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों को अपने साथ शामिल किया। RR ने नीलामी में सबसे महंगी खरीदारी रवि बिश्नोई के रूप में की। इस लेग स्पिनर को खरीदने के लिए RR की फ्रेंचाइजी ने 7.20 करोड़ रुपये खर्च किए। नीलामी के बाद RR की टीम पर एक नजर डालते हैं।
रिटेन
नीलामी के बाद ऐसी है RR की पूरी टीम
रिटेन किए गए खिलाड़ी: ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा (DC से ट्रेड), जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, नंद्रे बर्गर, रविंद्र जडेजा (CSK से ट्रेड), रियान पराग, सैम करन (CSK से ट्रेड), संदीप शर्मा, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, युद्धवीर चरक। नीलामी में खरीदे: अमन राव, यशराज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा और विग्नेश पुथुर (30-30 लाख), रवि सिंह (95 लाख), रवि बिश्नोई (7.20 करोड़), सुशांत मिश्रा (90 लाख), एडम मिल्ने (2.40 करोड़), कुलदीप सेन (75 लाख)
जानकारी
RR ने नीलामी में खर्च किए 13.40 करोड़ रुपये
RR ने नीलामी में 9 खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 13.40 करोड़ रुपये खर्च किए। दल में 25 खिलाड़ियों के पूरे होने के बाद RR के पर्स में 2.65 करोड़ रुपये बचे।
कोच
कुमार संगाकारा की देखरेख में खेलेगी RR की टीम
बीते नवंबर में RR ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कुमार संगाकारा को अपना प्रमुख कोच नियुक्त किया था। बता दें कि पिछले सीजन तक RR की कोचिंग की कमान राहुल द्रविड़ ने संभाली थी। IPL में संगाकारा RR के मुख्य कोच की भूमिका भी निभा चुके हैं। उनकी देखरेख में RR ने 4 सीजन में 2 बार प्लेऑफ में जगह बनाई थी। 2022 में RR की टीम उद्घाटन संस्करण के बाद फाइनल में पहुंची थी।
प्रदर्शन
IPL 2025 में कैसा रहा था RR का प्रदर्शन?
RR का IPL 2025 संस्करण में प्रदर्शन खराब रहा था। कई मुकाबलों में सैमसन के चोटिल होने के कारण रियान पराग कप्तानी करते हुए नजर आए थे। लीग स्टेज में RR ने सिर्फ 4 मैच जीते और उन्हें 10 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। सैमसन और पराग के नेतृत्व में टीम ने सिर्फ 8 अंक (-0.549) हासिल किए और अंक तालिका में 9वें स्थान के साथ साथ IPL 2025 का संस्करण समाप्त किया था।
बेस्ट 11
ऐसी हो सकती है RR की बेस्ट प्लेइंग इलेवन
RR की टीम यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी के साथ उतरेगी। विदेशी खिलाड़ियों में जोफ्रा आर्चर, सैम कर्रन, शिमरोन हेटमायर और डोनावन फरेरा, और जोफ्रा आर्चर को मौका दिया जा सकता है। रवि बिश्नोई को बतौर इम्पैक्ट प्लेयर इस्तेमाल किया जा सकता है। बेस्ट प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, सैम कर्रन, ध्रुव जुरेल, शिमरोन हेटमायर, डोनावन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा।