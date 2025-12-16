IPL 2026: नीलामी के बाद ऐसी है राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम

रिटेन नीलामी के बाद ऐसी है RR की पूरी टीम रिटेन किए गए खिलाड़ी: ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा (DC से ट्रेड), जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, नंद्रे बर्गर, रविंद्र जडेजा (CSK से ट्रेड), रियान पराग, सैम करन (CSK से ट्रेड), संदीप शर्मा, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, युद्धवीर चरक। नीलामी में खरीदे: अमन राव, यशराज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा और विग्नेश पुथुर (30-30 लाख), रवि सिंह (95 लाख), रवि बिश्नोई (7.20 करोड़), सुशांत मिश्रा (90 लाख), एडम मिल्ने (2.40 करोड़), कुलदीप सेन (75 लाख)

जानकारी RR ने नीलामी में खर्च किए 13.40 करोड़ रुपये RR ने नीलामी में 9 खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 13.40 करोड़ रुपये खर्च किए। दल में 25 खिलाड़ियों के पूरे होने के बाद RR के पर्स में 2.65 करोड़ रुपये बचे।

Advertisement

Advertisement

प्रदर्शन IPL 2025 में कैसा रहा था RR का प्रदर्शन? RR का IPL 2025 संस्करण में प्रदर्शन खराब रहा था। कई मुकाबलों में सैमसन के चोटिल होने के कारण रियान पराग कप्तानी करते हुए नजर आए थे। लीग स्टेज में RR ने सिर्फ 4 मैच जीते और उन्हें 10 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। सैमसन और पराग के नेतृत्व में टीम ने सिर्फ 8 अंक (-0.549) हासिल किए और अंक तालिका में 9वें स्थान के साथ साथ IPL 2025 का संस्करण समाप्त किया था।