पिछले सीजन में MI से खेले थे मुजीब (तस्वीर: एक्स/@ICC)

IPL नीलामी 2026: मुजीब उर रहमान को नहीं मिला कोई खरीदार

लेखन अंकित पसबोला 09:29 pm Dec 16, 202509:29 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मुजीब उर रहमान को कोई खरीदार नहीं मिला। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा है। वह पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस (MI) की ओर से खेलते हुए नजर आए थे। वह MI समेत कुल 3 टीमों से खेल चुके हैं। वह तमाम टी-20 लीग में हिस्सा ले चुके हैं। आइए उनके टी-20 क्रिकेट के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।