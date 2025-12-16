IPL नीलामी 2026: मुजीब उर रहमान को नहीं मिला कोई खरीदार
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मुजीब उर रहमान को कोई खरीदार नहीं मिला। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा है। वह पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस (MI) की ओर से खेलते हुए नजर आए थे। वह MI समेत कुल 3 टीमों से खेल चुके हैं। वह तमाम टी-20 लीग में हिस्सा ले चुके हैं। आइए उनके टी-20 क्रिकेट के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
मुजीब के IPL करियर पर एक नजर
मुजीब ने MI से पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और पंजाब किंग्स (PBKS) की ओर से खेले थे। उन्होंने अब तक 20 मैचों में 31.00 की औसत के साथ 20 ही विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 27 रन देते हुए 3 विकेट लेना रहा है। वह IPL 2018 में पहली बार PBKS की ओर से लीग में खेले थे। तब से उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हैं।
आंकड़े
टी-20 में 300+ विकेट ले चुके हैं मुजीब
मुजीब टी-20 विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। दाएं हाथ के इस स्पिनर ने 276 मैचों में 23.26 की औसत और 6.78 की इकॉनमी रेट के साथ 303 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए हैं। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 58 मैच खेले हैं, जिसमें 6.46 की इकॉनमी रेट के साथ 76 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 1 पारी में 5 विकेट हॉल लिए हैं।