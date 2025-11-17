IPL 2026: कुमार संगाकारा RR के प्रमुख कोच बनाए गए, हुआ आधिकारिक ऐलान 

राजस्थान रॉयल्स (RR) ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कुमार संगाकारा को अपना प्रमुख कोच नियुक्त किया है। RR ने आधिकारिक तौर पर ये जानकारी दी है। बता दें कि पिछले सीजन तक RR की कोचिंग की कमान राहुल द्रविड़ ने संभाली थी। द्रविड़ के मुख्य कोच के पद से हटने के बाद से ही संगाकारा की वापसी की खबरें आने लगी थी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

कोच मुख्य कोच के तौर पर काम कर चुके हैं संगाकारा IPL में संगाकारा RR के मुख्य कोच की भूमिका भी निभा चुके हैं। उनकी देखरेख में संजू सैमसन की अगुवाई वाली टीम ने 4 सीजन में 2 बार प्लेऑफ में जगह बनाई थी। 2022 में RR की टीम उद्घाटन संस्करण के बाद फाइनल में पहुंची थी, लेकिन गुजरात टाइटन्स से हार गई थी। 2023 में 5वें स्थान पर रहने के बाद RR अगले सीजन में प्लेऑफ में पहुंची, जहां उन्हें क्वालीफायर-2 में हार का सामना करना पड़ा था।

बयान संगाकारा ने अपनी खुशी व्यक्त की संगकारा ने मुख्य कोच के रूप में वापसी करके अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, "मुख्य कोच के रूप में वापसी और इस प्रतिभाशाली टीम के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरे साथ एक मजबूत कोचिंग टीम है।" बता दें कि RR में विक्रम राठौर मुख्य सहायक कोच होंगे। वहीं, ट्रेवर पेनी, सिड लाहिड़ी और शेन बांड भी कोचिंग दल का हिस्सा होंगे।

ट्विटर पोस्ट Twitter Post 🚨 Official: Director of Cricket Kumar Sangakkara will also take charge as Head Coach for IPL 2026 pic.twitter.com/4IRWoQM3mj — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) November 17, 2025

बयान संगाकारा की नियुक्ति पर क्या बोले मनोज बडाले? RR के मुख्य मालिक मनोज बडाले ने संगाकारा की नियुक्ति पर कहा, "कुमार की मुख्य कोच के रूप में वापसी पर हमें बेहद खुशी है। इस समय टीम की जरूरतों को देखते हुए, हमें लगा कि उनके नेतृत्व में टीम को सही संतुलन मिलेगा। एक लीडर के रूप में कुमार पर हमारा हमेशा पूरा भरोसा रहा है। उनकी स्पष्टता, धैर्य और क्रिकेट की समझ टीम को अगले चरण में ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी।"