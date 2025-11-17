IPL 2026: कुमार संगाकारा RR के प्रमुख कोच बनाए गए, हुआ आधिकारिक ऐलान 

LOADING...
संगाकारा बने RR के प्रमुख कोच (तस्वीर: एक्स/@ImTanujSingh)

लेखन अंकित पसबोला
Nov 17, 2025
11:31 am
क्या है खबर?

राजस्थान रॉयल्स (RR) ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कुमार संगाकारा को अपना प्रमुख कोच नियुक्त किया है। RR ने आधिकारिक तौर पर ये जानकारी दी है। बता दें कि पिछले सीजन तक RR की कोचिंग की कमान राहुल द्रविड़ ने संभाली थी। द्रविड़ के मुख्य कोच के पद से हटने के बाद से ही संगाकारा की वापसी की खबरें आने लगी थी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

कोच 

मुख्य कोच के तौर पर काम कर चुके हैं संगाकारा 

IPL में संगाकारा RR के मुख्य कोच की भूमिका भी निभा चुके हैं। उनकी देखरेख में संजू सैमसन की अगुवाई वाली टीम ने 4 सीजन में 2 बार प्लेऑफ में जगह बनाई थी। 2022 में RR की टीम उद्घाटन संस्करण के बाद फाइनल में पहुंची थी, लेकिन गुजरात टाइटन्स से हार गई थी। 2023 में 5वें स्थान पर रहने के बाद RR अगले सीजन में प्लेऑफ में पहुंची, जहां उन्हें क्वालीफायर-2 में हार का सामना करना पड़ा था।

बयान 

संगाकारा ने अपनी खुशी व्यक्त की 

संगकारा ने मुख्य कोच के रूप में वापसी करके अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, "मुख्य कोच के रूप में वापसी और इस प्रतिभाशाली टीम के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरे साथ एक मजबूत कोचिंग टीम है।" बता दें कि RR में विक्रम राठौर मुख्य सहायक कोच होंगे। वहीं, ट्रेवर पेनी, सिड लाहिड़ी और शेन बांड भी कोचिंग दल का हिस्सा होंगे।

ट्विटर पोस्ट

बयान 

संगाकारा की नियुक्ति पर क्या बोले मनोज बडाले?

RR के मुख्य मालिक मनोज बडाले ने संगाकारा की नियुक्ति पर कहा, "कुमार की मुख्य कोच के रूप में वापसी पर हमें बेहद खुशी है। इस समय टीम की जरूरतों को देखते हुए, हमें लगा कि उनके नेतृत्व में टीम को सही संतुलन मिलेगा। एक लीडर के रूप में कुमार पर हमारा हमेशा पूरा भरोसा रहा है। उनकी स्पष्टता, धैर्य और क्रिकेट की समझ टीम को अगले चरण में ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी।"

RR 

RR ने व्यापार सौदे में संजू सैमसन को किया रिलीज

RR के रिटेन खिलाड़ी: यशस्वी जायसवाल, शिमरॉन हेटमायर, वैभव सूर्यवंशी, लुहान डी प्रिटोरियस, शभुम दुबे, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे,क्वेन मफाका, युद्धवीर सिंह। RR के रिलीज किए गए खिलाड़ी: संजू सैमसन (ट्रेड), सैम कर्रन (ट्रेड) कुणाल राठौर, नीतीश राणा (ट्रेड), वनिंदु हसारंगा, महीश तीक्षणा, फजलहक फारूकी, अशोक शर्मा, कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल। RR में शामिल हुए नए खिलाड़ी: रविंद्र जडेजा (ट्रेड) और डोनोवान फरेरा (ट्रेड)। RR का शेष पर्स: 16.05 करोड़ रुपये।