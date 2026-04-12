IPL 2026: RCB ने MI को हराते हुए अपनी तीसरी जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा इस तरह से RCB ने जीता मुकाबला RCB से कोहली और सॉल्ट ने शतकीय साझेदारी करते हुए जोरदार शुरुआत दिलाई। नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए पाटीदार ने तेज अर्धशतक लगाया। अंतिम ओवरों के दौरान टिम डेविड ने 16 गेंदों में नाबाद 34 रन बनाकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में MI से रोहित शर्मा (19) रिटायर्ड हर्ट हुए और तिलक वर्मा (1) जल्दी आउट हुए। इसके बाद रिकेल्टन (37), सूर्यकुमार (33), हार्दिक (40) और रदरफोर्ड ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

कोहली कोहली ने लगाया अपना 65वां अर्धशतक कोहली ने IPL में अपना 65वां अर्धशतक 37 गेंदों में पूरा किया। वह 38 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 50 रन बनाकर आउट हुए। IPL में कोहली ने MI के खिलाफ 35 मैच खेले हैं, जिसकी 34 पारियों में उन्होंने 32.4 की औसत से 972 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 92 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 7 अर्धशतक लगाए हैं।

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सॉल्ट सॉल्ट ने पूरे किए अपने 350 छक्के सॉल्ट ने IPL करियर का 11वां और MI के खिलाफ पहला अर्धशतक 25 गेंदों में पूरा किया। सॉल्ट 36 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्कों से 78 रन बनाकर आउट हुए। IPL में वह अब तक 38 मैचों में 34 की औसत और 176 की स्ट्राइक रेट से 1,188 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पारी का पहला छक्का लगाते हुए टी-20 क्रिकेट में 350 छक्के भी पूरे कर लिए।

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जानकारी RCB ने वानखेड़े स्टेडियम में बनाया रिकॉर्ड स्कोर RCB ने वानखेड़े स्टेडियम ने सर्वोच्च स्कोर का नया रिकॉर्ड दर्ज किया। मुंबई के इस मैदान पर पिछला सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड RCB (235/1 बनाम MI, 2015) के नाम पर ही दर्ज था।

पाटीदार पाटीदार ने सिर्फ 17 गेंदों में पूरा किया अर्धशतक RCB को पहले बल्लेबाजी करते हुए 120 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए पाटीदार ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने शुरू से बड़े शॉट खेलना खुरू कर दिया। ऐसे में उन्होंने विराट कोहली (50) के साथ दूसरे विकेट के लिए 23 गेंदों में 65 रन की अहम साझेदारी करते हुए स्कोर को 180 के पार पहुंचा दिया। पाटीदार पारी में 20 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों से 53 रन बनाकर आउट हुए।

जानकारी जितेश शर्मा ने 1,000 IPL रन पूरे किए जितेश शर्मा ने 9 गेंदों में 10 रन बनाए और इस बीच अपने IPL करियर के 1,000 रन पूरे किए। उनके अब 50 पारियों में 23.95 की औसत से 1,006 रन हो गए हैं।

रोहित रोहित ने MI से पूरे किए अपने 6,000 IPL रन रोहित ने 13 गेंदों में 19 रन बनाए। वह रिटायर्ड आउट होकर पवेलियन लौटे। इस बीच उन्होंने MI से अपने 6,000 रन पूरे किए। IPL इतिहास में रोहित ने MI की ओर से 231 मैच खेले हैं और इसकी 227 पारियों में उन्होंने 6,000 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 109* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 शतक और 40 अर्धशतक लगाए हैं।