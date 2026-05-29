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क्या 'डॉन 3' को लेकर फरहान-रणवीर के बीच खत्म हुआ विवाद? सलमान खान ने उठाई जिम्मेदारी
'डॉन 3' विवाद पर आया ये अपडेट

क्या 'डॉन 3' को लेकर फरहान-रणवीर के बीच खत्म हुआ विवाद? सलमान खान ने उठाई जिम्मेदारी

लेखन ज्योति सिंह
May 29, 2026
10:40 am
क्या है खबर?

फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' पिछले काफी समय से विवादों में घिरी हुई है। जब से रणवीर सिंह ने फिल्म से किनारा किया है, मामले ने तूल पकड़ रखा है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE) ने उनके ऊपर प्रतिबंध तक लगा दिया। अब लगता है कि फरहान और रणवीर के बीच का विवाद सुलझने की कगार पर है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, सलमान खान ने दोनों के बीच का विवाद निपटाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी उठाई है।

बातचीत

सलमान खान ने फरहान और रणवीर से की बातचीत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरहान और रणवीर के करीबी सूत्रों ने बताया कि सलमान ने दोनों पक्षों के अलग-अलग दृष्टिकोण सुने और स्थिति को शांत करने की कोशिश की है। अभिनेता ने फरहान को समझाया कि सिनेमा में रचनात्मक मतभेद होना आम बात है और दोनों पक्षों को सलाह दी कि वह मामले को आगे न खींचे। सलमान ने दोनों को मतभेद के बावजूद, एक स्वस्थ पेशेवर संबंध बनाए रखने और भविष्य में साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

विवाद

'डॉन 3' को छोड़ने के बाद शुरू हुआ था विवाद

फरहान ने साल 2023 में 'डॉन 3' का ऐलान किया था और रणवीर को नए चेहरे के रूप में घोषित किया था। हालांकि, काफी समय तक परियोजना ठंडे बस्ते में रही। बाद में खबर आई कि रचनात्मक मतभेद के चलते रणवीर ने फरहान की फिल्म छोड़ दी है। उधर कंपनी ने प्री-प्रोडक्शन में हुए नुकसान का हवाला देते हुए अभिनेता से 45 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा। बात नहीं बनने पर कंपनी ने FWICE से रणवीर की शिकायत की थी।

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