'डॉन 3' विवाद पर आया ये अपडेट

क्या 'डॉन 3' को लेकर फरहान-रणवीर के बीच खत्म हुआ विवाद? सलमान खान ने उठाई जिम्मेदारी

लेखन ज्योति सिंह 10:40 am May 29, 202610:40 am

क्या है खबर?

फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' पिछले काफी समय से विवादों में घिरी हुई है। जब से रणवीर सिंह ने फिल्म से किनारा किया है, मामले ने तूल पकड़ रखा है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE) ने उनके ऊपर प्रतिबंध तक लगा दिया। अब लगता है कि फरहान और रणवीर के बीच का विवाद सुलझने की कगार पर है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, सलमान खान ने दोनों के बीच का विवाद निपटाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी उठाई है।