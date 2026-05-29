पश्चिम बंगाल सरकार ने 386 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत केंद्र में रखा, बसीरहाट में सबसे अधिक

हिरासत

कुल 11 जिलों से हिरासत में लिए गए बांग्लादेशी

बसीरहाट में 335 लोगों को टेंटुलिया पथरसाथी, चारघाट बाढ़ केंद्र और मीडिया सुभाषनगर बाढ़ केंद्र में रखा गया है।यहां कुल 148 पुरुष, 99 महिलाएं और 88 बच्चे हैं। इसके अलावा, छोटी संख्या में बंदियों को बारुईपुर, सुंदरबन, दक्षिण दिनाजपुर, बोनगांव, बारासात, कूचबिहार, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, कृष्णानगर और मालदा में हिरासत केंद्रों पर रखा गया है। मुर्शिदाबाद में भगबंगोला के स्वप्न नगर मार्केट कॉम्प्लेक्स में 19 बंदी, मालदा में कर्मतीर्थ केंद्र में 9, दक्षिण दिनाजपुर में रामपुर कर्मतीर्थ केंद्र में लोग हैं।