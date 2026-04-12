IPL 2026: फिलिप सॉल्ट ने MI के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, 350 टी-20 छक्के भी पूरे

IPL 2026: फिलिप सॉल्ट ने MI के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, 350 टी-20 छक्के भी पूरे
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 20वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के सलामी बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (78) खेली। यह उनके IPL करियर का 11वां और MI के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 25 गेंदों में पूरा किया। इस दौरान उन्होंने पारी का पहला छक्का लगाते हुए टी-20 क्रिकेट में 350 छक्के भी पूरे कर लिए। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही सॉल्ट की पारी और साझेदारी?
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी RCB को सॉल्ट और विराट कोहली की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पावरप्ले में 71 रन जोड़ दिए थे। उसके बाद सॉल्ट ने और भी आक्रामक बल्लेबाजी की। इससे दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 65 गेंदों में 120 रन की शतकीय साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने टीम को बड़े स्कोर की ओर अग्रसर किया। सॉल्ट 36 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्कों से 78 रन बनाकर आउट हुए।
उपलब्धि
सॉल्ट ने पूरे किए 350 टी-20 छक्के
अपनी पारी का पहला छक्का लगाते ही सॉल्ट ने अपने टी-20 करियर में 350 छक्के पूरे कर लिए। इनमें से 83 छक्के उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए टी-20 अंतराष्ट्रीय में जड़े हैं। वह वर्तमान में टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 80 से अधिक छक्के लगाने वाले केवल 3 इंग्लिश खिलाड़ियों में से एक हैं। इस मामले में वह केवल जोस बटलर (175) और इयोन मॉर्गन (120) से पीछे हैं। सॉल्ट टी-20 क्रिकेट में 870 से अधिक चौके भी जड़ चुके हैं।
करियर
कैसा रहा है सॉल्ट का IPL करियर?
सॉल्ट ने 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 38 मैचों में 34 की औसत और 176 की स्ट्राइक रेट से 1,188 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें उन्होंने 11अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 89 रन का रहा है। वह अपने IPL में कुल 4 बार शून्य पर आउट हुए हैं। इनमें 3 बार पहली गेंद पर आउट हुए हैं।