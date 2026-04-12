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IPL 2026: रोहित शर्मा MI से 6,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने, जानिए आंकड़े
रोहित शर्मा ने MI की ओर से पूरे किए अपने 6,000 रन

IPL 2026: रोहित शर्मा MI से 6,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने, जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला
Apr 12, 2026
10:42 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 20वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के रोहित शर्मा ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मैच के दौरान उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने MI की ओर से खेलते हुए IPL में अपने 6,000 रन पूरे किए। वह लंबे समय से इस टीम के साथ बने हुए हैं। वह MI की टीम से इस आंकड़े को छूने वाले पहले बल्लेबाज बने। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े 

MI से सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज हैं रोहित 

IPL इतिहास में रोहित ने MI की ओर से 231 मैच खेले हैं और इसकी 227 पारियों में उन्होंने 6,000 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 109* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 शतक और 40 अर्धशतक लगाए हैं। वह 2011 से इस टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। MI की ओर से किसी अन्य बल्लेबाज ने 4,000 रन का आंकड़ा भी नहीं छूआ है।

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आंकड़े 

कोहली के साथ इस सूची में शामिल हुए रोहित

रोहित अब किसी एक IPL फ्रेंचाइजी से 6,000 से अधिक रन बनाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने। उनसे पहले विराट कोहली ऐसा कर चुके हैं। बता दें कि कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेलते हुए 8,840 रन बनाए हैं। रोहित MI इतिहास के सबसे सफल कप्तान हैं, जिन्होंने 2013 से 2020 के बीच अपनी कप्तानी में टीम को 5 बार IPL खिताब जिताया है।

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