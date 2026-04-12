रोहित शर्मा ने MI की ओर से पूरे किए अपने 6,000 रन

IPL 2026: रोहित शर्मा MI से 6,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने, जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 10:42 pm Apr 12, 202610:42 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 20वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के रोहित शर्मा ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मैच के दौरान उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने MI की ओर से खेलते हुए IPL में अपने 6,000 रन पूरे किए। वह लंबे समय से इस टीम के साथ बने हुए हैं। वह MI की टीम से इस आंकड़े को छूने वाले पहले बल्लेबाज बने। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।