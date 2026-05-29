वरुण धवन की फिल्म को मिल गया प्रमाण पत्र

फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को CBFC ने दिखाई हरी झंडी, मिला ये प्रमाणपत्र

लेखन ज्योति सिंह 11:11 am May 29, 202611:11 am

क्या है खबर?

वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। डेविड धवन द्वारा निर्देशित फिल्म में मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी मुख्य किरदार में नजर आएंगी। 'बॉर्डर' में फैजी बनकर दर्शकों का दिल जीतने के बाद, वरुण रोमांटिक हीरो बनकर अपने पुराने अंदाज में लौट रहे हैं। ताजा अपडेट है कि निर्माताओं ने फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास भेजा था, जहां से इसे हरी झंडी मिल गई है।