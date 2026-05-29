उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढहा

उत्तर प्रदेश: हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढहा, 6 मजदूरों की मौत

लेखन गजेंद्र 10:32 am May 29, 202610:32 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में शुक्रवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां बेतवा नदी पर बनाए जा रहे निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिसमें दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है घटना के समय मजदूर पुल के नीचे सो रहे थे। मृतकों में 4 मजदूर बांदा के और 2 हमीरपुर के रहने वाले हैं। हादसा ललपुर थाना क्षेत्र में हुआ है। मौके पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीम मौजूद है।