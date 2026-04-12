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IPL 2026: विराट कोहली ने MI के खिलाफ लगाया अर्धशतक, बनाया ये अहम रिकॉर्ड
कोहली ने MI के खिलाफ पूरे किए अपने 1,000 रन (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: विराट कोहली ने MI के खिलाफ लगाया अर्धशतक, बनाया ये अहम रिकॉर्ड

लेखन अंकित पसबोला
Apr 12, 2026
09:12 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 20वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 50 रन बनाए। इस बीच उन्होंने MI के खिलाफ टी-20 क्रिकेट में अपने 1,000 रन (चैंपियंस लीग सहित) पूरे किए। वानखेड़े स्टेडियम में अपनी पारी के 20वां रन बनाते ही उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। वह MI के खिलाफ यह आंकड़ा छूने वाले पहले बल्लेबाज बने। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।

कोहली 

कोहली ने लगाया अर्धशतक 

कोहली ने IPL में अपना 65वां अर्धशतक 37 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले फिल सॉल्ट का अच्छा साथ निभाया। कोहली ने सॉल्ट (78) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 120 रन की साझेदारी की। इसके बाद रजत पाटीदार (53) के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 65 रन जोड़े। वह 38 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 50 रन बनाकर आउट हुए।

बनाम MI 

MI के खिलाफ सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज हैं कोहली 

कोहली टी-20 क्रिकेट में MI के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। क्रिकइंफो के अनुसार, कोहली ने MI के खिलाफ 37 मैचों में 30+ की औसत के साथ 1,000 से अधिक रन (चैंपियंस लीग सहित) बनाए हैं। कोहली ने MI के खिलाफ 92* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 7 अर्धशतक लगाए हैं। MI के खिलाफ 900 से अधिक रन बनाने वाले अन्य बल्लेबाज केएल राहुल (977) और शिखर धवन (901) हैं।

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जानकारी

MI के खिलाफ लगाया 7वां अर्धशतक 

IPL में कोहली ने MI के खिलाफ 35 मैच खेले हैं, जिसकी 34 पारियों में उन्होंने 32.4 की औसत से 972 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 92 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 7 अर्धशतक लगाए हैं।

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करियर 

टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन वाले भारतीय हैं कोहली 

कोहली ने अपने टी-20 क्रिकेट करियर में अब तक 13,700 से अधिक रन बनाए हैं। वह भारत की ओर से इस प्रारूप में सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज हैं। कोहली ने 386 पारियों में अपने 13,000 रन पूरे किए थे। वह तब दूसरे सबसे तेज ये आंकड़ा छूने वाले बल्लेबाज बने थे। बता दें कि उनसे आगे इस सूची में सिर्फ गेल हैं, जिन्होंने 381 पारियों में ये मुकाम हासिल किया था।

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