IPL 2026: ट्रेड के सहारे LSG की टीम में शामिल होंगे मोहम्मद शमी

प्रदर्शन पिछले सीजन में शमी ने किया था निराश क्रिकइंफो के मुताबिक, शमी ट्रेड के जरिए LSG में शामिल होंगे। ऐसे में LSG को 10 करोड़ रुपये की धनराशि SRH को देनी होगी। शमी के लिए IPL का पिछला सीजन बेहद खराब रहा था। उन्होंने IPL 2025 में SRH से खेलते हुए 9 मैचों में 56.16 की बेहद खराब औसत के साथ सिर्फ 6 विकेट लिए थे। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 10 से ऊपर (11.23) की रही थी।

टीमें LSG होगी शमी की छठी IPL टीम शमी अब तक IPL में कुल 5 टीमों से खेल चुके हैं। बता दें कि शमी SRH के अलावा दिल्ली कैपिटल्स (DC), पंजाब किंग्स (PBKS), कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और गुजरात टाइटंस (GT) का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अपने IPL करियर में शमी ने 119 मैचों में 28.18 की औसत के साथ 133 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 11 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा है।

जानकारी फिलहाल भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं शमी शमी फिलहाल भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। इस साल इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर रहने के बाद उनकी टेस्ट संभावनाओं को गहरा धक्का लगा था। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट सीरीज में भी नहीं चुना गया।