दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत: जसप्रीत बुमराह ने 16वीं बार लिया 5 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ कोलकाता में खेले जा रहे पहले टेस्ट में 5 विकेट चटकाए। यह उनके टेस्ट करियर का 16वां 5 विकेट हॉल है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथी बार 5 विकेट हॉल लिया। उनकी घातक गेंदबाजी के सामने दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी सिर्फ 159 रन पर समाप्त हो गई। ऐसे में आइए उनके आंकड़े और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही बुमराह की गेंदबाजी
बुमराह ने सलामी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन (31) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला था। इसके बाद उन्होंने एडेन मार्करम (31) को अपना शिकार बनाया। भारतीय दिग्गज तेज गेंदबाज ने इसके बाद टोनी डी जोरजी (24), साइमन हार्मर (5) और केशव महाराज (0) को पवेलियन भेजकर अपने 5 विकेट हॉल पूरे किए। इस खिलाड़ी ने 14 ओवर गेंदबाजी की और 5 मेडन ओवर के साथ 27 रन देकर ये विकेट लिए।