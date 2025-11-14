जसप्रीत बुमराह ने घातक गेंदबाजी की (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत: जसप्रीत बुमराह ने 16वीं बार लिया 5 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 02:55 pm Nov 14, 202502:55 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ कोलकाता में खेले जा रहे पहले टेस्ट में 5 विकेट चटकाए। यह उनके टेस्ट करियर का 16वां 5 विकेट हॉल है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथी बार 5 विकेट हॉल लिया। उनकी घातक गेंदबाजी के सामने दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी सिर्फ 159 रन पर समाप्त हो गई। ऐसे में आइए उनके आंकड़े और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।