IPL 2026: MI ने ट्रेड के जरिए शेरफेन रदरफोर्ड और शार्दुल ठाकुर को अपने साथ जोड़ा

IPL 2026: MI ने ट्रेड के जरिए शेरफेन रदरफोर्ड और शार्दुल ठाकुर को अपने साथ जोड़ा
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले मुंबई इंडियंस (MI) ने शेरफेन रदरफोर्ड और शार्दुल ठाकुर को अपने साथ शामिल किया है। दरअसल, इन दोनों खिलाड़ियों को MI ने ट्रेड के जरिए अपने दल में जोड़ा है। MI ने रदरफोर्ड को 2.6 करोड़ में गुजरात टाइटंस (GT) से और ठाकुर को 2 करोड़ रुपये में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से ट्रेड किया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
ठाकुर
IPL में 6 टीमों से खेल चुके हैं शार्दुल ठाकुर
बता दें कि पिछले सीजन में ठाकुर LSG की ओर से खेले थे। उन्होंने IPL 2025 में 10 मैचों में 28.84 की औसत और 11.02 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 9 विकेट लिए थे। वह IPL में अब तक 6 टीमों से हिस्सा ले चुके हैं और MI उनकी 7वीं टीम होगी। दाएं हाथ के इस गेंदबाज ने IPL में अब तक कुल 107 विकेट लिए हैं।
रदरफोर्ड
IPL में इन 3 टीमों से खेल चुके हैं रदरफोर्ड
रदरफोर्ड ने IPL में अब तक GT के अलावा दिल्ली कैपिटल्स (DC) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से हिस्सा लिया है। उन्होंने पिछले सीजन में 13 मैचों में 32.33 की औसत और 157.29 की स्ट्राइक रेट के साथ 291 रन बनाए थे। अपने अब तक के IPL करियर में उन्होंने 23 मैच खेले हैं, जिसमें 24.81 की औसत और 137.37 की स्ट्राइक रेट के साथ 397 रन बनाए हैं।
ट्विटर पोस्ट
