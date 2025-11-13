पिछले सीजन में GT से खेले थे रदरफोर्ड (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: MI ने ट्रेड के जरिए शेरफेन रदरफोर्ड और शार्दुल ठाकुर को अपने साथ जोड़ा

लेखन अंकित पसबोला 07:10 pm Nov 13, 202507:10 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले मुंबई इंडियंस (MI) ने शेरफेन रदरफोर्ड और शार्दुल ठाकुर को अपने साथ शामिल किया है। दरअसल, इन दोनों खिलाड़ियों को MI ने ट्रेड के जरिए अपने दल में जोड़ा है। MI ने रदरफोर्ड को 2.6 करोड़ में गुजरात टाइटंस (GT) से और ठाकुर को 2 करोड़ रुपये में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से ट्रेड किया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।