IPL 2026: MI ने GT को हराते हुए अपनी दूसरी जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 30वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) ने गुजरात टाइटंस (GT) को 99 रन से हराते हुए अपनी दूसरी जीत दर्ज की। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए मैच में MI ने पहले खेलते हुए 199/5 का स्कोर बनाया, जिसमें तिलक वर्मा का शतक (101*) शामिल रहा। जवाब में GT की टीम अश्विनी कुमार की घातक गेंदबाजी (4/24) के सामने सिर्फ 100 रन पर सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती MI की टीम
MI से पारी की शुरुआत करने आए क्विंटन डिकॉक (13) और दानिश मालेवार (1) जल्दी आउट हुए। कगिसो रबाडा की घातक गेंदबाजी के सामने MI ने निरंतर विकेट गंवाए। संकट की घड़ी में नमन धीर ने 45 रन बनाए, जबकि तिलक ने शतक लगाते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में GT से साई सुदर्शन (0), शुभमन गिल (14) और जोस बटलर (5) जल्दी आउट हुए। GT से कोई भी बल्लेबाज जुझारू प्रदर्शन नहीं कर सका।
तिलक
तिलक ने लगाया अपना पहला IPL शतक
MI ने जब 44 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब तिलक क्रीज पर आए। लय तलाश रहे तिलक ने शुरुआत में धीमी बल्लेबाजी की और 22 गेंदों में 19 रन बनाए। क्रीज पर टिकने के बाद उन्होंने अशोक शर्मा के एक ओवर में 3 छक्के और 2 चौके लगाए। वह 45 गेंदों में 8 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 101 रन बनाकर नाबाद रहे।
रिकॉर्ड
तिलक ने MI से लगाया सबसे तेज शतक
तिलक अब MI की ओर से सबसे तेज शतक (संयुक्त रूप से) लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने सनथ जयसूर्या के रिकॉर्ड की बराबरी की। बता दें कि जयसूर्या ने 2008 में चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ 45 गेंदों में शतक जड़ा था। तिलक अब उन चुनिंदा बल्लेबाजों की सूची में शुमार हुए, जिन्होंने नंबर-5 या उससे निचले क्रम में शतक जड़ा है। उनसे पहले यूसुफ पठान (2010), डेविड मिलर (2013) और बेन स्टोक्स (2017) ऐसा कर चुके थे।
रबाडा
रबाडा ने पावरप्ले में पहली बार लिए 3 विकेट
रबाडा ने अपने पहले ओवर में दानिश मालेवार का विकेट लिया। अपना डेब्यू करते हुए मालेवार सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। अपने दूसरे ओवर में इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने अपने ही देश के क्विंटन डिकॉक (13) को आउट किया। अपने तीसरे ओवर के दौरान उन्होंने सूर्यकुमार यादव (15) को बोल्ड किया। रबाडा ने अपने तीनों विकेट पावरप्ले में लिए। अपने 4 ओवर में उन्होंने 8.20 की इकॉनमी रेट के साथ 33 रन दिए।
हार्दिक
हार्दिक पांड्या ने MI से पूरे किए अपने 2,000 IPL रन
पांड्या ने 16 गेंदों में 15 रन बनाए और इस बीच MI के लिए अपने 2,000 रन पूरे किए। वह MI से यह उपलब्धि हासिल करने वाले 7वें बल्लेबाज बने हैं। IPL में MI के लिए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (6,013) के नाम दर्ज हैं। इस सूची में सूर्यकुमार यादव (3,824) दूसरे, कीरोन पोलार्ड (3,412) तीसरे, अंबाती रायडू (2,416) चौथे, सचिन तेंदुलकर (2,234) 5वें, ईशान किशन (2,325) छठे और पांड्या (2,012) 7वें नंबर पर हैं।
अश्विनी
अश्विनी ने चटकाए 4 विकेट
अश्विनी ने विपक्षी कप्तान शुभमन गिल (14) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद भी उनकी शानदार गेंदबाजी जारी रही और उन्होंने राहुल तेवतिया (8), राशिद खान (4) और शाहरुख खान (17) को भी अपना शिकार बनाते हुए पवेलियन लौटाया। अश्विनी ने अपने कोटे के 4 ओवर में 24 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की। यह उनका GT के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
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- NRR is Positive.— Johns. (@CricCrazyJohns) April 20, 2026
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