अश्विनी कुमार ने IPL में अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया

IPL 2026: अश्विनी कुमार ने GT के खिलाफ झटका पहला 4 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 11:02 pm Apr 20, 202611:02 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 30वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) के युवा तेज गेंदबाज अश्विन कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। यह उनके IPL करियर का दूसरा और GT के खिलाफ पहला 4 विकेट हॉल रहा है। उनकी इस गेंदबाजी के कारण ही MI की टीम जीत दर्ज करने में सफल रही। अश्विनी ने GT के गेंदबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।