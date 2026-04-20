IPL 2026: अश्विनी कुमार ने GT के खिलाफ झटका पहला 4 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े

IPL 2026: अश्विनी कुमार ने GT के खिलाफ झटका पहला 4 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 30वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) के युवा तेज गेंदबाज अश्विन कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। यह उनके IPL करियर का दूसरा और GT के खिलाफ पहला 4 विकेट हॉल रहा है। उनकी इस गेंदबाजी के कारण ही MI की टीम जीत दर्ज करने में सफल रही। अश्विनी ने GT के गेंदबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
कैसी रही अश्विनी की गेंदबाजी?
GT को 200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अश्विन ने 40 रन के कुल स्कोर पर कप्तान शुभमन गिल (14) के रूप में तीसरा झटका देते हुए मैच में अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद भी उनकी शानदार गेंदबाजी जारी रही और उन्होंने राहुल तेवतिया (8), राशिद खान (4) और शाहरुख खान (17) को भी अपना शिकार बनाते हुए पवेलियन लौटाया। अश्विनी ने अपने कोटे के 4 ओवर में 24 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।
करियर
कैसा रहा है अश्विनी का IPL करियर?
अश्विनी ने IPL 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अपने अपने करियर का आगाज किया था। वह अब तक इस लीग में 8 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 8 पारियों में वह 17.07 की औसत और 10.45 की इकॉनमी से 15 विकेट लेने में सफल रहे हैं। यह उनका GT के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भी उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 24 रन देकर 4 विकेट लेने का रहा था, जो उन्होंने KKR के खिलाफ ही किया था।