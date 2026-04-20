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IPL 2026: कगिसो रबाडा ने पावरप्ले के दौरान पहली बार 3 विकेट चटकाए
रबाडा ने लिए 3 विकेट (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: कगिसो रबाडा ने पावरप्ले के दौरान पहली बार 3 विकेट चटकाए

लेखन अंकित पसबोला
Apr 20, 2026
09:57 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 30वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ घातक गेंदबाजी की। उन्होंने अपने IPL करियर में पहली बार पावरप्ले ओवरों (0-6) के दौरान 3 विकेट चटकाए। उनकी शानदार गेंदबाजी के बावजूद MI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199/5 का स्कोर बनाया। आइए रबाडा की गेंदबाजी और उनके IPL करियर पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी 

शानदार रही रबाडा की गेंदबाजी 

रबाडा ने अपने पहले ओवर में दानिश मालेवार का विकेट लिया। अपना डेब्यू करते हुए मालेवार सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। अपने दूसरे ओवर में इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने अपने ही देश के क्विंटन डिकॉक (13) को आउट किया। अपने तीसरे ओवर के दौरान उन्होंने सूर्यकुमार यादव (15) को बोल्ड किया। अपने 4 ओवर में उन्होंने 8.20 की इकॉनमी रेट के साथ 33 रन दिए।

आंकड़े 

ऐसा है रबाडा का IPL करियर

बाडा ने पहला IPL मैच साल 2017 में खेला था। उन्होंने इस लीग में 90 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान लगभग 23 की औसत के साथ 129 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 9 से कम (8.69) की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/21 का रहा है। IPL 2026 में रबाडा ने अब तक 6 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 22.40 की औसत और 9.73 की इकॉनमी रेट के साथ 10 विकेट चटकाए हैं।

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