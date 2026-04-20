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IPL 2026: हार्दिक पांड्या ने MI के लिए पूरे किए 2,000 रन, जानिए उनके आंकड़े
हार्दिक पांड्या (दाएं) ने मुंबई इंडियंस के लिए 2,000 रन पूरे कर लिए हैं (तस्वीर: एक्स@IPL)

IPL 2026: हार्दिक पांड्या ने MI के लिए पूरे किए 2,000 रन, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा
Apr 20, 2026
10:04 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 30वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 16 गेंदों में 15 रन की पारी खेली। हालांकि, इसके बाद भी उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। अपनी पारी का तीसरा रन बनाते ही उनके MI के लिए 2,000 रन पूरे हो गए। वह MI के लिए यह उपलब्धि हासिल करने वाले 7वें बल्लेबाज बने हैं। आइए IPL में उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

सर्वाधिक

रोहित के नाम हैं MI के लिए सर्वाधिक रन

IPL में MI के लिए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के नाम दर्ज हैं। उन्होंने इस टीम के लिए कुल 6,013 रन बनाए हैं। इस सूची में सूर्यकुमार यादव (3,824) दूसरे, किरोन पोलार्ड (3,412) तीसरे, अंबाती रायडू (2,416) चौथे, सचिन तेंदुलकर (2,234) 5वें, ईशान किशन (2,325) छठे और पांड्या (2,012) 7वें नंबर पर हैं। पांड्या ने 126 मैच की 115वीं पारी में यह उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है।

करियर

कैसा रहा है पांड्या का IPL करियर?

हार्दिक ने IPL में 157 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 145 पारियों में 28.17 की औसत और 146.80 की स्ट्राइक रेट से 2,845 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 10 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 91 रन रहा है। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 112 पारियों में 32.64 की औसत और 9.30 की इकॉनमी से 81 विकेट चटकाए हैं। वह एक बार 5 विकेट हॉल लेने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/36 का रहा है।

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