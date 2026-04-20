हार्दिक पांड्या (दाएं) ने मुंबई इंडियंस के लिए 2,000 रन पूरे कर लिए हैं (तस्वीर: एक्स@IPL)

IPL 2026: हार्दिक पांड्या ने MI के लिए पूरे किए 2,000 रन, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 10:04 pm Apr 20, 202610:04 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 30वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 16 गेंदों में 15 रन की पारी खेली। हालांकि, इसके बाद भी उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। अपनी पारी का तीसरा रन बनाते ही उनके MI के लिए 2,000 रन पूरे हो गए। वह MI के लिए यह उपलब्धि हासिल करने वाले 7वें बल्लेबाज बने हैं। आइए IPL में उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।