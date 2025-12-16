IPL 2026 नीलामी: कौन हैं प्रशांत वीर, जिन्हें CSK ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा?

टी-20 घरेलू क्रिकेट में ऐसा रहा है प्रशांत का प्रदर्शन प्रशांत ने अब तक 9 टी-20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 7 पारियों में 167.16 की स्ट्राइक रेट और 28 की औसत से 112 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 9 पारियों में 16.66 की औसत से 12 विकेट चटकाए हैँ। उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 6.45 की रही है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अब तक इस खिलाड़ी ने सिर्फ 2 मुकाबले खेले हैं। उनके बल्ले से 7 रन और गेंदबाजी में 2 विकेट निकले हैं।

यूपी यूपी टी-20 लीग में छा गए थे प्रशांत यूपी टी-20 लीग 2025 में प्रशांत ने 10 मुकाबले खेले थे और इसकी 10 पारियों में 64 की उम्दा औसत से 320 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 155.34 की रही थी। उन्होंने 35 चौके और 14 छक्के जड़े थे। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 21.75 की शानदार औसत के साथ 8 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 6.69 की रही थी। प्रशांत की उम्र अभी सिर्फ 20 साल की है।

महंगे संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने प्रशांत प्रशांत संयुक्त रूप से IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी भी बन गए हैं। उनके अलावा कार्तिक शर्मा को भी CSK ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा है। इन खिलाड़ियों से पहले सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी आवेश खान थे। उन्हें साल 2022 की नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 10 करोड़ रुपये में खरीदा था। कृष्णप्पा गौतम को IPL 2021 की नीलामी में CSK ने 9.25 करोड़ रुपये में खरीदा था। वह भी अनकैप्ड खिलाड़ी थे।

