IPL 2026 नीलामी: जानिए कौन हैं आकिब नबी डार, जिन्हें DC ने 8.40 करोड़ में खरीदा

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकिब ने मुश्ताक अली ट्रॉफी में 7 मैचों में 13.26 की उम्दा औसत और 7.41 की इकॉनमी रेट के साथ 15 विकेट लिए। वह इस टूर्नामेंट में अपनी टीम से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। अपने टी-20 क्रिकेट करियर में इस तेज गेंदबाज ने 34 मैच खेले हैं, जिसमें 21.81 की औसत और 7.74 की इकॉनमी रेट के साथ 43 विकेट लिए हैं।

परिचय

बारामूला में जन्में हैं आकिब

आकिब का जन्म बारामूला में 4 नवंबर, 1996 में हुआ। उनके पिता स्कूल टीचर हैं। उनके इलाके में क्रिकेट की कोई सुविधाएं नहीं थीं और नजदीकी ग्राउंड 54 किमी दूर श्रीनगर में था। अपने राज्य के परवेज रसूल जैसे लोकल खिलाड़ियों से प्रेरित होकर उन्होंने अंडर-19 ट्रायल्स दिए और कई कोशिशों के बाद सफल हुए। उन्होंने 2018 में अपना लिस्ट-A डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने अपने पेशेवर क्रिकेट करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा।