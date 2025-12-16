IPL 2026 नीलामी: जानिए कौन हैं आकिब नबी डार, जिन्हें DC ने 8.40 करोड़ में खरीदा

IPL 2026 नीलामी: जानिए कौन हैं आकिब नबी डार, जिन्हें DC ने 8.40 करोड़ में खरीदा
क्या है खबर?
अबू धाबी में हो रही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की छोटी नीलामी में जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा था। वह हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते दिखे थे, जिसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। आइए उनकी टी-20 क्रिकेट के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
ऐसा है आकिब नबी का टी-20 करियर
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकिब ने मुश्ताक अली ट्रॉफी में 7 मैचों में 13.26 की उम्दा औसत और 7.41 की इकॉनमी रेट के साथ 15 विकेट लिए। वह इस टूर्नामेंट में अपनी टीम से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। अपने टी-20 क्रिकेट करियर में इस तेज गेंदबाज ने 34 मैच खेले हैं, जिसमें 21.81 की औसत और 7.74 की इकॉनमी रेट के साथ 43 विकेट लिए हैं।
दलीप ट्रॉफी
दलीप ट्रॉफी में हैट्रिक ले चुके हैं नबी
दलीप ट्रॉफी 2025 में आकिब ने नॉर्थ जोन की ओर से वेस्ट जोन के खिलाफ लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लिए थे। वह दलीप ट्रॉफी में हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने थे। इससे पहले महान ऑलराउंडर कपिल देव ने 1979 के फाइनल में वेस्ट जोन के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी। इसके बाद 2001 में लेग स्पिनर सैराज बहुतुले ने ईस्ट जोन के खिलाफ लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लिए थे।
परिचय
बारामूला में जन्में हैं आकिब
आकिब का जन्म बारामूला में 4 नवंबर, 1996 में हुआ। उनके पिता स्कूल टीचर हैं। उनके इलाके में क्रिकेट की कोई सुविधाएं नहीं थीं और नजदीकी ग्राउंड 54 किमी दूर श्रीनगर में था। अपने राज्य के परवेज रसूल जैसे लोकल खिलाड़ियों से प्रेरित होकर उन्होंने अंडर-19 ट्रायल्स दिए और कई कोशिशों के बाद सफल हुए। उन्होंने 2018 में अपना लिस्ट-A डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने अपने पेशेवर क्रिकेट करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा।