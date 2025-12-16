IPL 2026 नीलामी: अकील होसेन को CSK ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा

IPL 2026 नीलामी: अकील होसेन को CSK ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के अकील होसेन को चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये ही था। वह पिछले सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की ओर से 1 मैच में खेले थे। वह IPL के अलावा पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) और बिग बैश लीग (BBL) समेत दुनिया की तमाम टी-20 लीग में हिस्सा लेते हैं।
बाएं हाथ के स्पिनर अकील ने वेस्टइंडीज की ओर से 87 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 26.14 की औसत और 7.24 की इकॉनमी रेट के साथ 83 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 11 रन देते हुए 5 विकेट लेना रहा है। अकील ने अपने टी-20 क्रिकेट करियर में अब तक 200 से अधिक विकेट लिए हैं। वह बल्लेबाजी में 1,000 से अधिक रन बना चुके हैं।
Akeal Hosein is SOLD to @ChennaiIPL for INR 2 Cr#TATAIPLAuction— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025