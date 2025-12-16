IPL 2026 नीलामी: अकील होसेन को CSK ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा

आंकड़े

ऐसा है अकील का टी-20 करियर

बाएं हाथ के स्पिनर अकील ने वेस्टइंडीज की ओर से 87 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 26.14 की औसत और 7.24 की इकॉनमी रेट के साथ 83 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 11 रन देते हुए 5 विकेट लेना रहा है। अकील ने अपने टी-20 क्रिकेट करियर में अब तक 200 से अधिक विकेट लिए हैं। वह बल्लेबाजी में 1,000 से अधिक रन बना चुके हैं।