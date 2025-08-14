अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा चौके, जानिए आंकड़े 

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में चौके लगाना सिर्फ रन बनाने का तरीका नहीं, बल्कि बल्लेबाजों की टाइमिंग, तकनीक और आत्मविश्वास का बेहतरीन प्रदर्शन भी होता है। कई दिग्गज बल्लेबाजों ने अपने करियर में गेंदबाजों पर दबदबा बनाने के लिए चौकों की बरसात की है और अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया है। ऐसे में आइए उन दिग्गज बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं।

#1 सचिन तेंदुलकर (4,076 चौके) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने 1989 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। 664 मुकाबलों की 782 पारियों में उन्होंने 4,076 चौके लगाए थे। इस दौरान उन्होंने 48.52 की औसत से 34,357 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 100 शतक और 164 अर्धशतक भी निकले थे। सचिन ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 264 छक्के भी जड़े और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 248* रन रहा है।

#2 कुमार संगाकारा (3,015 चौके) दूसरे स्थान पर श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी कुमार संगाकारा हैं। उन्होंने साल 2000 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2015 में खेलते हुए नजर आए थे। संगाकारा ने 594 मुकाबले खेले थे और इसकी 666 पारियों में 3,015 चौके जड़े थे। उन्होंने 46.77 की औसत से 28,016 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 63 शतक और 153 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 319 रन रहा था।

#3 रिकी पोंटिग (2,781 चौके) ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान रिकी पोटिंग इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 1995 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2012 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 560 मुकाबले खेले थे और इसकी 668 पारियों में 2,781 चौके लगाने में सफल रहे थे। उन्होंने 45.95 की औसत से 27,483 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 71 शतक और 146 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 257 रन रहा था।