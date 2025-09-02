मिचेल स्टार्क के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के दिलचस्प रिकॉर्ड्स और उपलब्धियां 

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह टेस्ट और वनडे प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि बचे हुए करियर में टेस्ट प्रारूप में खेलना उनकी प्राथमिकता होगा। इस बीच स्टार्क के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के रिकॉर्ड्स और उनके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में जानते हैं।

विकेट ऑस्ट्रेलिया से सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज स्टार्क ने साल 2012 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। 13 लंबे अपने करियर में उन्होंने 65 मैच में 23.81 की औसत और 7.74 की इकॉनमी से 79 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल लिया और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/20 का रहा। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज रहे। उनके बाद दूसरे सर्वाधिक विकेट वाले कंगारू तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड (73) हैं।

आंकड़े ओपनिंग गेंदबाज के तौर पर खेले मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई स्टार्क ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में ज्यादातर मौकों पर पहले या दूसरे ओवर में गेंदबाजी की। उन्होंने 48 मैचों में पहले ओवर और 12 मैचों में दूसरे ओवर में गेंदबाजी का कार्यभार संभाला। उन्होंने ओपेनिंग गेंदबाज के तौर पर खेले गए मैचों में कुल 73 विकेट लिए थे। वह ओपनिंग गेंदबाज के रूप में हिस्सा लेने वाले मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। विश्व के गेंदबाजों में टिम साउथी (127) इस सूची में शीर्ष पर हैं।

टी-20 ऑस्ट्रेलिया से टी-20 विश्व कप जीत चुके हैं स्टार्क ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में टी-20 विश्व कप का खिताब जीता था। यह कंगारू टीम का टी-20 प्रारूप में पहला ICC खिताब था। उस विश्व विजेता टीम में स्टार्क भी अहम सदस्य थे। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने उस संस्करण में अपने सभी 7 मैचों में हिस्सा लिया था, जिसमें 27.55 की औसत और 9.18 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 9 विकेट लिए थे। फाइनल में स्टार्क ने खराब प्रदर्शन किया था।